ŽIVOT NA VAGI /

Antonija Blaće šokira kandidate 'Života na vagi': 'To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji'

Antonija Blaće šokira kandidate 'Života na vagi': 'To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji'
Foto: Voyo

Tko će posustati, ili odustati već na samome početku? Gledajte 24 sata prije svih samo na Voyo

1.9.2025.
11:25
Hot.hr
Voyo
Već na samom početku devete sezone ‘Života na vagi’, showa koji već godinama uspješno pomaže pretilim ljudima da se izbore sa svojom bolešću, voditeljica Antonija Blaće pokazuje kandidatima da im ništa neće biti darovano – pa tako ni mjesto u natjecateljskom showu.  

Foto: Voyo

U ‘Životu na vagi’ se sve mora zaslužiti - postaje jasno svima već na početku 

“To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecateljii”, otkriva voditeljica Antonija Blaće i svojim riječima izaziva iznenađenje među kandidatima. Šok im se vidi i na licu.

 

Foto: Voyo

“Pa zar nije već gotovo? Pa zar nisam ja tu već došla” iznenađeno će 26-godišnja Nena. Neke je odmah obuzeo strah.  

“Prva reakcija mi je bila da se mogu odmah vratiti u autobus”, iskreno govori Katarina (45). Antonija im pojašnjava pravila dalje: “Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati ‘Života na vagi’.” 

“Čovjek sumnja u samog sebe. Tko neće moći? Jesam li to ja”, pita se 33-godišnji Zvonimir iz Kloštar Ivanića. No, svatko od pijavljenih u ‘Život na vagi’ ubrzo pronalaz svoj svoj motiv za prvi izazov. 

Foto: Voyo

“Odustajanje nije opcija”, kaže odlučno Domagoj (41). Neki imaju i vrlo konkretnu sliku koja ih pokreće. “Ja ću zamisliti da me gore čeka janjetina”, šali se 25-godišnja Marija, koja već sada osvaja svojim humorom. I priznaje iskreno: “Trenutno sam u fizičkoj kondiciji – nula. Ležala sam, jela pila – sve do danas.” 

“Cijela obitelj mi se potrudila da ja dođem ovamo. I sad da ja ovo ne izdržim. Izgleda kao da bih njima okrenuo leđa”, kaže Ante (42) iz Kaštel Sućurca. 

Foto: Voyo

Novu sezonu ‘Života na vagi’ gledajte od nedjelje do četvrtka na platormi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, ‘Život na vagi’ pratite i na RTL-u

Voyoživot Na VagiAntonija BlaćeEdo MehmedovićMirna Čužić
