Pogledajte ovaj meni! Izračunali smo koliko ‘patnje’ treba za ovaj užitak

U ‘Životu na vagi’, koji možete pratiti na platformi Voyo 24 sata prije svih, vrijeme je za prvo vaganje. Kandidati se tome baš i ne vesele, jer to znači činjenično, matematički pogledati stvarnosti u oči. Voditeljica Antonija Blaće pritom želi bolje upoznati 18-ero kandidata devete sezone showa i čuti što ih je dovelo do silnih kilograma. Tom prilikom možete čuti kako izgleda jedan obrok jedne od kandidatkinja. A mi smo se odmah dali u matematiku. Izračunali smo koliko je to kalorija u samo jednom obroku i koliko ‘patnje’ je potrebno da se isti sagori. Tako možete dobiti i sliku toga što čeka kandidate showa ‘Život na vagi’ u sljedećih sto dana.

Foto: Voyo

Jedan obrok kandidatkinje ‘Života na vagi’ = 12 sati trčanja ili plivanja bez stajanja!

“Tri pizze srednje veličine i jedan hamburger”, priznaje jedna od kandidatkinja showa ‘Život na vagi’ voditeljici Antoniji Blaće da je tako izgledao jedan njen gablec na poslu.

Foto: Voyo

A mi smo izračunali što to znači za tijelo.

Jedna srednja pizza (oko 30 cm, klasična podloga, sir, umak, salama ili šunka) ima u prosjeku od 1 800 do 2 200 kalorija. Tri pizze zajedno imaju između 5 400 i 6 600 kalorija. Prosječni hamburger (pecivo, pljeskavica, sir, umak, povrće) ima od 400 do 600 kalorija. Dakle, kada biste pojeli tri pizze i jedan hamburger, u tijelo biste unijeli između 5 800 i 7 200 kalorija.

To za osobu koja ima do 70 kilograma tjelesne mase znači da bi trebala punih 12 sati lagano trčati, plivati ili voziti bicikl kako bi istrošila taj jedan obrok. Ili pak 24 sata brzo hodati. I to ponavljamo – osoba koja teži oko 70 kg, jer sagorijevanje kalorija ovisi o težini, spolu, intenzitetu i kondiciji pojedinca.

Ali, iz ove je jednostavne matematike jasno – pred kandidatima ‘Života na vagi’ kojima je ovo jedan gotovo da uobičajen obrok u danu – sati su i sati truda i vježbanja, ali i novih prehrambenih navika, i učenja o zdravlju s nutricionisticom Martinom Linarić.

Foto: Voyo

