Pogledajte savršenu čestitku Gospodina Savršenog i osvojite savršenu nagradu!

Najpoznatija domaća streaming platforma Voyo slavi svoj drugi rođendan! U samo dvije godine postala je središnje mjesto na kojem deseci tisuća korisnika svakodnevno uživaju u omiljenim serijama, filmovima, reality emisijama i sportskim spektaklima – bilo kada i bilo gdje. Rođendan je uvijek ljepši kad ga upriliče ovakvi čestitari. Gospodin Savršeni, Šime Elez, u svom je stilu uputio emotivnu čestitku za drugi rođendan platforme Voyo. Ne propustite je pogledati! Jer, znamo to već svi, svaki kadar Gospodina Savršenog vrijedi vidjeti. Voditeljica Anita Martinović ima podršku slatkih čestitara za najslađu čestitku Voyu koju možete zamisliti. Dražen Forgač iz FNC-a, fenomena kojeg gledatelji obožavaju na Voyo ima lijepe želje. A čestitka zgodnog Borisa Vidovića iz Love Islanda UK dokazuje da Voyo ne poznaje granice. Ne propustite video!

Voyo časti: bogate nagrade čekaju na vas - prijavite se odmah!

Od samih početaka Voyo je prepoznat kao platforma koja daje posebnu vrijednost domaćem sadržaju. Pretplatnici su to i potvrdili - najgledaniji show ostaje 'Gospodin Savršeni' s višemilijunskim pregledima, a odmah iza njega smjestili su se 'Dosje Jarak', 'Brak na prvu' i 'Sjene prošlosti'. Upravo ovi uspjesi potvrđuju da publika i u digitalnom okruženju traži vrhunski lokalni sadržaj, koji na Voyo platformi mogu gledati prije svih. Nova sezona showa 'Život na vagi' te druga sezona serije 'Sjene prošlosti' dostupni su na platformi 24 sata prije emitiranja na televiziji.

Osim domaćih hitova i svjetski poznatih naslova, Voyo je postao i dom sportskih spektakala uživo. Posebno se ističu FNC priredbe koje su prerasle u fenomen, a 6. rujna ljubitelje MMA-a očekuje novi vrhunac, FNC spektakl iz Arene Zagreb. Popularnost ovog sporta dovela je i do nastanka prvog hrvatskog MMA reality showa - Fight of Nations™: Put do pobjede, dostupnog na Voyo platformi. Ponos platforme je i Voyo Kids - dječji profil koji je nedavno, temeljem višemjesečnog korištenja i recenzija roditelja, dobio priznanje 'Odabrale mame'. Najmlađi gledatelji uživaju uz junake poput 'Pepe Praščića', 'Spin Fightersa', 'Cocomelona' i 'Štrumpfova'.

Rođendansko slavlje traje punih tjedan dana, tijekom kojeg pretplatnici mogu osvojiti vrijedne nagrade - LG QNED 65" televizor, Samsung The Freestyle projektor ili, pak, godišnju pretplatu za Voyo! Sudjelovati je jednostavno – dovoljno je biti Voyo pretplatnik (ili to tek postati), prijaviti se putem obrasca na net.hr/voyo i napisati najkreativniju rođendansku čestitku. Autori tri najbolja odgovora osvajaju nagrade! Prijave traju do 4. rujna 2025. u 11:00 sati. Požurite!