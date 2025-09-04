Tko je najveći gubitnik, a tko je izazvao nevjericu među trenerima - vaga ima odgovore

U novoj epizodi showa ‘Život na vagi’ u kojoj se osamnaestero kandidata bori za svoje zdravlje i bolji život, vrijeme je da vaga pokaže što su postigli u svom prvom tjednu. Pod stručnim vodstvom trenera Mirne Čužić i Ede Mehmedovića, kandidati su podijeljeni na plavi i crveni tim. Iza njih je tjedan napornih treninga, izazova za koje su mislili da ih ne mogu svladati i novi jelovnik prema uputama liječnice nutricionizma Martine Linarić.

Foto: Voyo

Dvoznamenkasti brojevi na vagi - rekord sezone!

Tko je radio više, tko manje? Tko je izgubio više tko manje? Tko će ići kući nakon vaganja? Sve su to pitanja koja muče kandidate showa ‘Život na vagi’. Neki potpuno opušteni i samouvjereni dok drugi pod stresom i u brizi, natjecatelji dolaze doznati čime je rezultirao njihov ovotjedni trud. “Prvi su rezultati možda najvažniji za taj nastavak motivacije, koju imamo svi otpočetka”, priznaje Domagoj, kandidat koji je u ‘Život na vagi’ ušao sa 225 kilograma.

Foto: Voyo

“Nervozna sam. Ne znam jesam li smršavjela ili nisam. Trudila se jesam, ali se nisam nešto pretjerano znojila”, kaže prilično zabrinuto Marija koja priznaje da joj je njezino omiljen jelo - janjetina, pomalo postalo dio prošlosti. Iako je novi meni u showu ne oduševljava: “Pomalo je bljutavo, ali dobro, za mene je zdravo.” Marija u show ušla sa 145, 5 kilograma i nakon strepnje od vaganja - završila u suzama.

Foto: Voyo

