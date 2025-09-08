Hitna pomoć pod rotirkama intervenirala u ‘Životu na vagi’: ‘Nemoj me prepadati’

Pred osamnaestero kandidata ‘Života na vagi’ je velik izazov. I to onaj koji donosi prednost na vaganju. Podijeljeni u crveni i plavi tim, svi su motivirani za pobjedu, koja bi mogla presuditi o njihovom ostanku u showu kada dođe vrijeme za vaganje. No, pri samom završetku izazova, prema jednom od kandidata showa juri Hitna pomoć.

Foto: Voyo

Pozlilo kandidatu ‘Života na vagi’: ‘Nisam mogao udahnuti’

“Jesi dobro? Ne? Što je bilo”, pita Josipa zabrinuto nakon što je došla do svog kolege.

“Počeo sam se ispravljati i disati. Morao sam leći. Nisam mogao udahnuti bez bolova”, opisuje kandidat ‘Života na vagi’ dramatične trenutke koji su se odvijali nakon što je završio svoj dio izazova. HItna pomoć je pod rotirkama pojurila uzbrdo. To je alarmiralo trenere i ostale kandidate koji su netom prije završili izazov. “Najprije želim vidjeti kakvo je stanje”, žuri trener Edo nizbrdo.

Foto: Voyo

“Evo ih, dolaze”, govori Katarina koja je, kao i Josipa, ostala uz svog sunatjecatelja do dolaska pomoći. “Mjere mi srce, pipke stavljaju na mene, Edo je u panici, većoj nego što sam ja”, ispričao je natjecatelj. Trener Edo, iako pod velikim stresom, pokušavao je ostati smiren: “Nemoj me prepadati”, uzdahnuo je dok je pomno pratio liječnički tim kako pruža pomoć njegovom kandidatu.

Foto: Voyo

Ova situacija pokazuje koliko je ‘Život na vagi’ zaista izazovan show u kojem natjecatelji ne samo da se bore za gubitak kilograma, nego i za svoje zdravlje. A dokaz je i da nema šale ni showa kad je u pitanju zdravlje - sve se uvijek odvija pod budnim okom liječnika i trenera.

Foto: Voyo

‘Život na vagi’ gledajte od nedjelje do četvrtka na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, ‘Život na vagi’ pratite i na RTL-u!