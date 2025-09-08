Otkrivamo tko je Dr. Smrt: osuđen na dvije godine zatvora, i Rusi ga otpustili

Šarmantni kirurg, Paolo Macchiarini, stvarni je liječnik po kojem je snimljena druga sezona serije Dr. Smrt koju možete gledati na platformi Voyo. A mi raskrinkavamo kako je uspješni švicarski liječnik, talijanskog podrijetla, zavarao stotine stručnjaka prije nego li je došlo do šokantnog otkrića. Nekoć slavljen kao pionir regenerativne medicine, Paolo Macchiarini je svjetsku pozornost privukao tvrdnjama da može stvoriti novi dušnik koristeći matične stanice pacijenata, a operacije je izvodio i u prestižnoj Karolinskoj bolnici u Švedskoj. No, iza glamurozne fasade krije se priča o jednom od najvećih medicinskih skandala 21. stoljeća.

Uspon i pad „nadkirurga“ u seriji Dr. Smrt na Voyo

Macchiarini je između 2011. i 2012. izveo tri transplantacije sintetičkog dušnika u Švedskoj. Sve tri osobe koje su mu povjerile život preminule su. Istrage su otkrile da nije proveo potrebna testiranja, da je lažirao rezultate i prešutio ozbiljne komplikacije. Njegovi znanstveni radovi ubrzo su proglašeni upitnima, a Švedska javnost ostala je šokirana kada je državna televizija objavila dokumentarac o njegovim eksperimentima.

Švedski sud ga je 2022. proglasio krivim za nanošenje tjelesnih ozljeda te mu odredio uvjetnu kaznu. No godinu kasnije, žalbeni sud otišao je korak dalje: Macchiarini je proglašen krivim za teški napad i osuđen na dvije i pol godine zatvora. Presudu je potvrdio i Vrhovni sud. Paralelno, u Italiji je bio osuđen i zbog krivotvorenja dokumenata te zloupotrebe položaja. Naime, istraga je pokazala da je lagao čak i u svom životopisu.

Dvostruki život Dr. Smrt – Obama i Clinton na vjenčanju, kum Papa Franjo

Macchiarini nije varao samo kolege i pacijente. Njegova ljubavna afera s američkom producenticom Benitom Alexander završila je skandalom kada je ona otkrila mrežu njegovihlaži. Naime, njih su se dvoje trebali vjenčati. Ona je dala otkaz i sa svojom kćeri organizirala preseljenje u Europu. Lista gostiju na njihovom vjenčanju, koju je Macchiarini predočio svojoj zaručnici, u najmanju je ruku impresivna: od Clintona, Obame sve do Pape Franje u ulozi kuma. Ipak, zaručnica je posumnjala u sve i angažirala privatnog istražitelja koji je otkrio kako je sve laž, kako Macchiarini već ima suprugu i djecu, te ne poznaje nikoga od prestižnih ljudi koji su trebali doći na vjenčanje.

Šarmantni kirurg očito vrlo uvjerljiv - angažirali ga Rusi

Unatoč svim optužbama, Paolo Macchiarini je bio angažiran i u Rusiji, gdje je jedno vrijeme radio, ali je i ondje ubrzo izgubio povjerenje te ostao bez posla. Njegova priča, koju bi njegovi pacijenti i njihove obitelji mogli s punim pravom nazvati hororom, obiščla je cijeli svijet, znanstvenu zajednicu i postala materijal za brojne dokumentarce, podcaste i serije, kaošto je druga sezona serije Dr. Smrt na platformi Voyo.

Od vrhunskog stručnjaka do zatvorenika, Paolo Macchiarini utjelovljuje kako opsesija i želja za besmrtnom slavom u znanosti može prerasti u tragediju. Od heroja i spasitelja do Doktora Smrt, šokantnu seriju Dr. Smrt gledajte na platformi Voyo.