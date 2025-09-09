Pokušajte pogoditi što su osvojili kandidati 'Života na vagi': 'Ljubomorna sam'

Kandidati devete sezone showa 'Život na vagi', koji možete pratiti 24 sata prije svih na platformi Voyo, pred novim su velikim izazovom. Ovog su puta ulozi viši no inače, a nagrade bogatije. Osim prednosti na vagi, bolji će tim dobiti tjedan možda I najbolje nagrade koju su mogli zamisliti. No, prije toga, moraju pobijediti. A izazov nije lagan.

Foto: Voyo

Skok i salto kao od šale- sve što su kandidati mislili da ne mogu

Dok se pojednici bore sa strahovima, drugi su odlučili malo zapapriti cijelo natjecanje. Nekima zabavno, drugi pak ljuti zbog toga, no na kraju izgleda da vrijedi ona stara "tko pod drugim jamu kopa, sam u nju upadne". Rivalstvo među timovima napeto je do posljednjih trenutaka, ali pobijedili su oni bolje fokusirani na zadatak.

Foto: Voyo

Motivacija je pritom bila velika, jer su čuli što ih čeka ako odnesu pobjedu u izazovu. "Fenomenalna nagrada!", čuje se oduševljenje u pobjeničkom timu. "Ljubomorna sam", priznaje kandidatkinja tima koji je izgubio dok promatra kolege iz suparničkog tima kako uživaju kao djeca.

Foto: Voyo

Novu epizodu 'Života na vagi' gledajte odmah na platformi Voyo, čak dan prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, 'Život na vagi' pratite i na RTL-u.