Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?

Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?
Foto: Voyo

Tajkun 2 - nikad viđena nova sezona hit krimi drame premijerno na Voyo ovog petka

15.9.2025.
21:30
Hot.hr
Voyo
Dragan Bjelogrlić, Dejan Aćimović, Teodora Dragićević, Marko Grabež, Jelena Đokić, Mirko Vlahović, Nada Šargin, Sergej Trifunović. Jel moramo dalje nabrajati? Creme de la creme glumačka postava u novoj, nikad viđenoj sezoni hit krimi drame Tajkun 2 - čeka vas samo na platformi Voyo ovog petka, 19.9.! Oni koji su gledali prvu sezonu Tajkuna, već znaju da je nastavak regionalne uspješnice itekako vrijedilo čekati. Tko je propustio prvi dio, uvjerite se sami o kakvoj je vrhunskoj produkciji riječ i izvrsnim glumačkim ostvarenjima u seriji Tajkun na Voyo.

Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?
Foto: Voyo

Što vas čeka u drugoj sezoni: Tajkun 2 ovog petka premijerno na Voyo!

Druga sezona donosi nove nevolje vlasniku Sigme, Vladanu Simonoviću (Dragan Bjelogrlić), koji se suočava s nekim novim poslovnim izazovima. No, sve pada u vodu kada se njegova kći Mila vrati kući drogirana i zlostavljana. Dramatični događaji pokreću priču punu napetosti, preokreta i tajni koje će isplivati na površinu. Borba za moć je nemilosrdna, a među tajkunskom elitom ona nikada ne prestaje. 

Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?
Foto: Voyo

U glavnoj ulozi briljira Dragan Bjelogrlić, legenda regionalnog glumišta koji je i sam drugu sezonu 'Tajkuna' ocijenio još jačom i boljom od prve. Njegov se lik u njoj suočava s najtežim - prisiljen je izabrati između obitelji i posla, a istodobno je uhvaćen u mrežu spletki i zavjera tajkunske elite.

Neka nova lica u novoj sezoni Tajkuna samo na Voyo

Uz Bjelogrlića, vašu će pažnju sigurno osvojiti i mlada glumica Teodora Dragićević. Rođena u Moskvi, Teodora je djetinjstvo provela u ruskoj prijestolnici, gdje je završila osnovnu školu i završila glazbenu i vojnu školu. U tinejdžerskim godinama preselila se u Beograd, koji naziva gradom svojih prvih velikih ljubavi i pravih prijateljstava. U Beogradu je 24-godišnja glumica završila gimnaziju i školu glume, a sa samo 16 godina upisala je Fakultet dramskih umjetnosti. 

Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?
Foto: Voyo

Dejan Aćimović, naš proslavljeni glumac, redatelj i producent, svestrani čovjek koje ni sa 62 godine ne usporava, u Tajkunu 2 tumači jednu od ključni uloga Kostu Balabana. Aćimović je u svojoj plodnoj karijeri odigrao više od 70 uloga, a za ovu u Tajkunu 2 kaže kako je uživao u snimanju i stvaranju uz izvrsni scenarij, odličnu produkciju i vrhunski set. 

Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?
Foto: Voyo

Premijeru hit krimi drame Tajkun 2 ne propustite ovog petka - 19.9. - samo na Voyo!

TajkunDejan AcimovicDragan BjelogrlićVoyoPremijeraNova SezonaKrimi Serije
Počelo je odbrojavanje! Još samo četiri dana... Spremni?