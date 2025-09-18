ŽIVOT NA VAGI /

Trenerica Mirna nezadovoljna rezultatom: 'Zbog čega si odlučio doći u 'Život na vagi'?

Foto: Voyo

Slabi rezultati na vagi zabrinuli trenere

18.9.2025.
17:40
Hot.hr
Voyo
Crveni i plavi tim stižu na još jedno, četvrto vaganje otkako su u showu 'Život na vagi'. No, ono što se zbiva na vaganju, ne sviđa se trenerici. Kao da kandidati nisu svjesni da im prijeti dvostruka crvena linija i da će se njih čak dvoje naći u situaciji da napuste zagorsko imanje i show koji im pruža put ka ozdravljenju. 

Vaga nema milosti prema kandidatima

"Nažalost, tu ti ne prolazi lijenost ni šale na temu lijenosti. Nekako, kao da se nisi dogovorio u svojoj glavi zašto ti zaista želiš skinuti te kilograme", oštro kaže trenerica Mirna jednom od kandidata nakon što je vidjela njegov rezultat na vagi. 

"Ostao sam bez riječi zato što sam se ipak nadao malo većoj brojci na vagi. Nažalost, ovaj ciklus je bilo to puno manje nego u dosadašnjima", kaže kandidat "Života na vagi", svjestan da nije ostvario baš najbolji rezultat. 

"Zbog čega si odlučio doći u 'Život na vagi'? To mi moraš moći odgovoriti", inzistira Mirna na tome da se kandidat njezina tima trgne i pronađe pravu motivaciju. 

Novu epizodu 'Života na vagi' gledajte odmah na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na TV-u. Od ponedjeljka do petka, 'Život na vagi' gledajte i na RTL-u

