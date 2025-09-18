Haljina Melanije Trump izazvala reakcije, Ciganović: 'To je šokiralo javnost, ali pobogu, zašto ne?'

Žuta haljina s otvorenim ramenima koju je prva dama SAD-a, Melania Trump (55), nosila na državnom banketu u dvorcu Windsor izazvala je pravu modnu buru. Naime, modni promatrači našli su se u nedoumici već pri pogledu na prve fotografije: je li haljina jarko žuta ili pak nježnija nijansa? Dodatnu konfuziju izazvao je i remen – nekima se činio svijetlo ružičast, dok su ga drugi opisivali kao ljubičast. Dok su jedni bili oduševljeni Melanijinim odvažnim izborom, drugi su stajling ocijenili prenapadnim, osobito zbog golih ramena, koje su, prema nekima, bile neprimjerene kraljevskom okruženju.

Povodom ove rasprave, kontaktirali smo modnog stilista Nevena Ciganovića (55), koji nam je otkrio što misli o Melanijinoj modnoj kombinaciji.

Foto: Profimedia

"Moram priznati da mi je ovo izdanje Prve dame Amerike odlično. Izbor maslac-žute haljine s 'uskrsno' ružičastim pojasom dizajnerice Caroline Herrere pun je pogodak upravo za Buckinghamsku palaču, moderno, chic, taman otkriva koliko treba", poručio je za Net.hr.

"Gola ramena su navodno šokirala javnost. Ali, pobogu, zašto ne? Pa još uvijek ima lijepa ramena i treba ih pokazati. Siguran sam da bi ovakvo izdanje na kraljevskom dvoru odobrila i pokojna Lady Di – ona je baš često nosila haljine s vrlo istaknutim golim ramenima, pa čak i dekolteom. Melania je styling upotpunila i smaragdno zelenim naušnicama, što se savršeno uklapa u 'kraljevsku' priču – tijare, kao i kraljevski nakit, često su ukrašeni upravo smaragdima", dodao je.

"Mislim da će baš ova haljina postati must-have komad mnogih fashionistica, vjerojatno u nešto prilagođenijoj verziji – od materijala koji bolje pada i ljepše prianja uz tijelo. U ovom slučaju, nešto krući materijal dao je upravo onu dozu elegancije koja se i tražila na ovakvom događaju", zaključio je.

