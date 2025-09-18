Ornela Vištica otkrila nam je detalje o proslavi rođendana: Ima samo jednu želju

Glumica Ornela Vištica danas slavi svoj 36. rođendan, no umjesto uobičajenog slavlja, dan provodi radno. Kako kaže, ovakav način obilježavanja rođendana već je postao njezina tradicija.

"Kao i obično svih prethodnih godina, rođendan slavim predstavljanjem novog projekta. Danas je premijera igranog filma Diva u mom rodnom gradu Mostaru. Uzbuđena sam zbog toga jer film nisam još pogledala. Igram Divu Grabovčevu, hrabru djevojku koja je ostala dosljedna svom izboru, vjeri, uvjerenjima", ispričala nam je Ornela.

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Iako ima poslovne obveze, glumica nije zaboravila na rođendansku želju, koja joj je, kako kaže, uvijek ista.

"Moje želje su uvijek iste, a to su: mir svim ljudima i zdravlje", poručila je.

Pred kamerama od malih nogu

Glumica koja je godinama bila jedno od najprepoznatljivijih lica na televizijskim ekranima, posljednjih godina posvetila se kazalištu, svom prvom umjetničkom domu. Njezine uloge u serijama donijele su joj ne samo popularnost nego i status jedne od najsvestranijih glumica svoje generacije.

Foto: Filip Brala/pixsell

"S kamerom sam se susrela kao dijete jer se sve snimalo - od rođendana pa do nastupa i priredbi. Kao djetetu su mi nastavnici pa profesori davali određeno povjerenje jer su uvijek vjerovali u mene, dok sam se ja trudila ne izigrati nikada ukazano povjerenje. Nagrade koje sam osvajala devedestih kao dijete bile su recimo u novčanom iznosu veće od mamine tadašnje plaće. Znala bih po pet sati vježbati poeziju, učiti sve pjesme napamet. I danas je moja velika ljubav upravo poezija", otkrila nam je glumica svojedobno.

Foto: Borna Filic/pixsell

Što se tiče njezina ljubavna života, glumica privatni život voli držati u tajnosti, no poznato je da ljubi dvostruko starijeg poduzetnika i ugostitelja Nenada Šepaka, koji je u 60-im godinama i vlasnik je dvaju ugostiteljskih objekta.

POGLEDAJTE VIDEO: Mihaela je prvašica, a svjesna je opasnosti električnog romobila: 'Strah me da ne padnem'