Kaos u zagrebačkom baru: Frotmen kultnog benda razbio klavijature i naprasno prekinuo koncert

U utorak su brojni obožavatelji došli u Vintage Industrial Bar u Zagrebu na koncert grupe The Lemonheads, koja je poznata po albumu "Come on Feel the Lemonheads" i uspjehu dugom više od 30 godina.

Međutim, večer se nije odvila kako su mnogi zamišljali.

Frotmen Evan Dando (58) doživio je slom na pozornici i u trenutku bijesa razbio je klavijature. Zbog tog incidenta koncert je prekinut nakon samo pola sata nastupa, što je razočaralo brojne obožavatelje.

Iako će mnogima ova večer ostati u sjećanju, neki posjetitelji su se na društvenim mrežama požalili i zatražili povrat novca za ulaznice koje su u pretprodaji koštale 27 eura, a na dan koncerta 30 eura. Jedan od posjetitelja upitao je organizatore o povratu novca, a drugi su mu dali podršku. "Bilo bi fer... Ne možemo vratiti izgubljeno vrijeme, ali barem povrat novca", napisao je jedan korisnik na Facebooku. Dodao je da je bilo razočaravajuće uživo doživjeti koncert na taj način.

Iako je koncert bio prije nekoliko dana, organizatori se još nisu oglasili u vezi povrata novca.

The Lemonheads su došli u Zagreb kao dio turneje na kojoj sviraju cijeli album "Come on Feel the Lemonheads". Taj album sadrži poznate pjesme kao što su "It‘s About Time", "Big Gay Heart", "The Great Big No" i hit "Into Your Arms", koji je bio na prvom mjestu Billboardove liste Modern Rock Tracks. Na albumu su sudjelovali i poznati glazbenici poput Belinde Carlisle i Ricka Jamesa.

Bend je osnovan 1986., a Evan Dando je jedini član koji je ostao od početka. Njihov veliki uspjeh dogodio se s albumima "It’s A Shame About Ray" i "Come On Feel The Lemonheads", kao i popularnom obradom pjesme "Mrs Robinson" od Simona & Garfunkela. Bend je prestao raditi krajem 90-ih, ali se vratio 2005. godine. Izbacili su i albume obrada pod nazivom "Varshons" 2009. i "Varshons 2" 2019., s pjesmama izvođača poput Yo La Tengo, Jayhawks, The Eagles, Nick Cave & The Bad Seeds i Lucinde Williams.

