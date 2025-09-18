Drama usred Zagreba: Trudna supruga Janka Popovića Volarića na udaru lopova

Kantautorica i trudna supruga glumca Janka Popovića Volarića, Lovorka Sršen, objavila je na Instagramu da joj je u Zagrebu ukraden bicikl.

Foto: Instagram/screenshot

„Ukraden! Danas u Trenkovoj... Moj vjerni egzotični ljepotan. Ako su ga neki klinci provozali i negdje bacili, molim vas da mi javite“, napisala je uz emotikone sa suzama i slomljenim srcem. Priložila je i dvije fotografije bicikla te zamolila pratitelje za pomoć..

Foto: Neva Zganec/pixsell

Podsjetimo, vijest o Lovorkinoj trudnoći postala je poznata početkom lipnja 2025. godine. Lovorka i Janko vjenčali su se prošlog rujna u tajnosti, u kavani Palainovka na zagrebačkom Gornjem gradu, u krugu najbližih prijatelja i obitelji

Lovorka je kantautorica i članica benda Kensington Lima, koji je osnovan 2018. godine. Često na društvenim mrežama dijeli snimke nastupa i proba, a sredinom lipnja s bendom je nastupila na humanitarnom koncertu Fonda za žene, kada je prvi put javno pokazala trudnički trbuh.

