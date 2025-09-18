Najveća podrška nakon šokantne suspenzije: Tko je talentirana supruga Jimmyja Kimmela?

Ime Jimmy Kimmel (57) danas je sinonim za uspješnu televizijsku karijeru, ali malo tko zna da je za uspjeh njegove emisije zaslužna i njegova supruga Molly McNearney (47) - spisateljica, izvršna producentica i jedna od najutjecajnijih žena u američkoj komediji.

Molly se timu Jimmy Kimmel Livea pridružila 2003. kao asistentica, a zahvaljujući talentu i upornosti ubrzo je napredovala do pozicije glavne scenaristice i producentice. Potpisuje neke od najpoznatijih segmenata emisije, uključujući viralni hit Celebrities Read Mean Tweets. Pisala je i za najveće hollywoodske događaje, poput dodjela Oscara i Emmyja, a 2023. godine bila je izvršna producentica 95. dodjele Oscara.

Osim profesionalnih uspjeha, može se pohvaliti i uspjehom u privatnom životu. Par se upoznao na poslu, a ljubavnu vezu počeli su 2010. godine. Vjenčali su se tri godine kasnije, a danas imaju dvoje djece: kćer Jane i sina Billyja, koji je rođen s teškom srčanom manom. Iskustvo borbe za sinovo zdravlje obitelj je javno podijelila, potaknuvši raspravu o važnosti dostupne zdravstvene skrbi u SAD-u.

Molly danas slovi za jednu od najutjecajnijih žena iza kulisa američke televizije – autoricu britkog humora i kreativnu snagu koja je značajno oblikovala uspjeh Jimmy Kimmel Livea.

Ona je mozak operacije i arhitektica humora koja je redefinirala granice televizijske komedije.

