Nova romansa? Bivši dinamovac zasjao na profilu nove djevojke, a objave s Hrvaticom uklonio

Nekadašnji igrač Dinama Junior Fernandes (37) je na svojim društvenim mrežama objavio fotografije s navodnom novom djevojkom, Caglayan Namligez koja je čak dodala njegovo prezime na svom profilu na Instagramu.

"Ljubavi moja", napisao je Junior u komentarima ispod objave.

Ovaj potez dodatno je izazvao pažnju javnosti, osobito jer su Junior i njegova supruga Marta Fernandes (29) uklonili sve zajedničke fotografije s društvenih mreža.

Podsjetimo, Junior i Marta posljednji put su se zajedno pojavili u Istri, na prestižnoj dodjeli MGF nagrada 2023. godine. U braku su dobili dvoje djece, starijeg sina Matea (7) i mlađeg Adriana Matiasa (5). Junior iz prethodne veze ima sina Benjamina.

