Rubenova navodna ljubavnica najnovijim istupom otkrila u kakvom su odnosu: 'Zahvalna'
Najnovija objava Charlotte izazvala je veliku pažnju
Navodna ljubavnica belgijskog novinara Rubena Van Guchta (38), spisateljica Charlotte van Looy (32), objavila je na Instagramu niz fotografija snimljenih ovog ljeta. Na nekima se pojavljuje i sam Ruben, a posebnu pažnju privukla je slika na kojoj zajedno poziraju.
Uz objavu je kratko napisala: „Ljeto 2025. Zahvalna.“
Ova objava iznenadila je mnoge jer je Charlotte nedavno prestala pratiti Rubena na Instagramu. No, zanimljivo je da nije izbrisala njihove zajedničke fotografije. Ruben nju i dalje prati, a u opisu mu još uvijek stoji slovo C.
Podsjetimo, javnost je iznenadilo kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić (41). U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Iako nije pričao o detaljima, mjesecima je objavljivao fotografije s Charlotte. Zatim je Charlotte početkom godine šokirala obožavatelje na Instagramu kada je ispod objave otkrila da je s Rubenom u ljubavnom odnosu šest godina, a da dijele isti dom već četiri.
