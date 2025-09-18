Rubenova navodna ljubavnica najnovijim istupom otkrila u kakvom su odnosu: 'Zahvalna'

Navodna ljubavnica belgijskog novinara Rubena Van Guchta (38), spisateljica Charlotte van Looy (32), objavila je na Instagramu niz fotografija snimljenih ovog ljeta. Na nekima se pojavljuje i sam Ruben, a posebnu pažnju privukla je slika na kojoj zajedno poziraju.

Uz objavu je kratko napisala: „Ljeto 2025. Zahvalna.“

Ova objava iznenadila je mnoge jer je Charlotte nedavno prestala pratiti Rubena na Instagramu. No, zanimljivo je da nije izbrisala njihove zajedničke fotografije. Ruben nju i dalje prati, a u opisu mu još uvijek stoji slovo C.

Foto: Instagram

Podsjetimo, javnost je iznenadilo kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić (41). U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Iako nije pričao o detaljima, mjesecima je objavljivao fotografije s Charlotte. Zatim je Charlotte početkom godine šokirala obožavatelje na Instagramu kada je ispod objave otkrila da je s Rubenom u ljubavnom odnosu šest godina, a da dijele isti dom već četiri.

