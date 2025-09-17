TEŠKO RAZDOBLJE /

Ruben Van Gucht javno obznanio koliko je uznemiren zbog njezinog odlaska: 'Najdraža ljubavi'

Foto: Profimeida

'Ti si zamijenila noć zorom, donijela sunčevu svjetlost i zrake sreće koje su polako prodirale unutra'

17.9.2025.
11:15
Lea Obelić
Profimeida
Belgijski novinar Ruben Van Gucht (38) izazvao je veliku pažnju objavom na svom Instagramu, no ovaj put nije riječ o njegovoj poznatoj ženi, hrvatskoj atletičarki Blanki Vlašić (41) ni NAVODNOJ ljubavnici Charlotte Van Looy (32), već o gubitku koji mu se nedavno dogodio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ruben Van Gucht (@rvangucht)

Ruben je na Instagramu objavio dirljivu posvetu u kojoj je napisao kako je pas bio njihova „dobitna kombinacija u najtežim trenucima“ i kako je obogatio njihov život s neizmjernom ljubavlju.

„Djoelske. Najdraža ljubavi. Najbolje što nam se moglo dogoditi u najgorem mogućem trenutku. Dobitni listić. Djevojčica naših života. Bila je ogromna praznina koju je trebalo ispuniti. Nitko to nije mogao. Ti si zamijenila noć zorom, donijela sunčevu svjetlost i zrake sreće koje su polako prodirale unutra. Zajedno smo osvajali najviše vrhove, spremali predivne uspomene u najbrže ispunjenu i najveću moguću naprtnjaču, nosili te na rukama i čuvali te u najdubljem dijelu naših srca, tamo gdje nitko nikada nije pronašao put“, napisao je uz fotografije svog psa koji je uginuo 9. rujna. 

Foto: Instagram

 

Ruben Van GuchtCharlotte Van LooyBlanka Vlašić
