Tragedija u Americi: Proslavljeni tekstopisac poginuo u avionskoj nesreći

Pjesnik i tekstopisac Brett James preminuo je u 57. godini u avionskoj nesreći. Ovaj dobitnik Grammy nagrade, koji je 2007. osvojio priznanje za pjesmu Carrie Underwood "Jesus, Take The Wheel", bio je jedna od tri osobe koje su poginule nakon što se mali avion srušio na polju blizu škole u Sjevernoj Karolini, prenosi britanski portal Metro.

Prema podacima FlightAwarea, avion je bio registriran na ime glazbenika, čije je puno ime bilo Brett James Cornelius. Avion, model Cirrus SR22T, poletio je iz Nashvillea u Tennesseeju, a nesreća se dogodila u Macon okrugu oko 15 sati u četvrtak. Nacionalni odbor za sigurnost u prometu pokrenuo je istragu o nesreći.

FAA je za News 13 izjavio: "Cirrus SR22T srušio se na polju u Franklinu, Sjeverna Karolina, oko 15 sati, u četvrtak, 18. rujna. Na brodu su bile tri osobe. FAA i NTSB će istražiti nesreću. NTSB će voditi istragu i objavit će daljnje informacije." Nashville Songwriters Association International u izjavi je rekao: "Obitelj NSAI je potresena smrću svog člana upravnog odbora i legendarnega tekstopisca Bretta Jamesa. Gubitak je velik."

James je prvotno planirao karijeru u medicini, no napustio je školu kako bi se posvetio glazbi i 1995. objavio svoj prvi solo album. Počeo je pisati pjesme za izvođače poput Billy Raya Cyrusa i Kennyja Chesneya, a prvu od 26 pjesama koje su dospjele na prvo mjesto ljestvica napisao je 2001. za Jessica Andrews s pjesmom "Who I Am".

Tijekom karijere napisao je više od 300 pjesama za velike izdavačke kuće, uključujući i "Jesus, Take The Wheel" koja je osvojila Grammy za najbolju country pjesmu.

Godine 2020. primljen je u Nashville Songwriters Hall of Fame, a povodom toga izdao je album "I Am Now", prvi samostalno napisan album u više od dvadeset godina. Službeno je uveden u Kuću slavnih 2021., nakon što je ceremonija odgođena zbog pandemije.

