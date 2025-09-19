Tko je 'nova' djevojka Júniora Fernándesa? Popularna je na društvenim mrežama i uživa u luksuzu

Već neko vrijeme gradskim kuloarima kruže priče kako je brak Júniora (37) i Marte Fernándes (29) na klimavim nogama. Iako je Marta u razgovoru za Net.hr prije nekoliko mjeseci odlučno odbacila šuškanja o razvodu, posljednji potezi bivšeg dinamovca govore da između njih ipak ne cvjetaju ruže.

Prvi znak bio je nestanak svih zajedničkih fotografija s društvenih mreža, a onda je uslijedio i jasniji signal, Júnior je javno pozirao s navodno novom djevojkom, influencericom Çağlayan Namligez​. Ona je pak otišla i korak dalje: u opis svog profila dodala je njegovo prezime te podijelila zajedničke trenutke uz poruke koje ne ostavljaju prostora za pretjeranu sumnju.

"Ljubavi moja", napisao je Júnior u komentarima ispod objave.

Tko je Çağlayan​?

Riječ je o influencerici koju prati više od 50 tisuća ljudi na Instagramu. Na mrežama rado pokazuje luksuzan način života – večere u otmjenim restoranima, putovanja, fotografije s nogometnih terena... Na svom Instagram profilu čak je promijenila prezime, a na fotografijama na kojima zajedno poziraju kratko je poručila: ''Volim te!''

Podsjetimo, Júnior i Marta posljednji put su se zajedno pojavili u Istri, na prestižnoj dodjeli MGF nagrada 2023. godine. U braku su dobili dvoje djece, starijeg sina Matea (7) i mlađeg Adriana Matiasa (5). Júnior iz prethodne veze ima sina Benjamína.

