Manekenka Brooks Nader pomutila umove dvaju teniskih suparnika i stala u središte ljubavnog trokuta
Nije prvi put da svi pričaju o njezinim vezama
Brooks Nader (28), poznata manekenka Sports Illustrated Swimsuit izdanja, našla se u središtu romantičnog trokuta koji nadmašuje teniske dvoboje na US Openu. Prema informacijama iz izvora bliskih manekenki, manekenka je istovremeno bila u kontaktu s dvojicom najvećih suparnika ovogodišnjeg turnira: Carlosom Alcarazom (22) i Jannikom Sinnerom (24).
Iako se posljednjih dana najviše nagađa o njezinoj vezi sa Španjolcem Alcarazom, situacija je, prema svemu sudeći, složenija. Tijekom gostovanja na SiriusXM-ovom Page Six Radiju, Brooksina sestra Grace Anne otkrila je kako Brooks ima "mali krug udvarača" i kako joj se udvaraju sportaši iz različitih disciplina.
Grace Anne je suptilno rekla kako se ime jednog od Brooksinih partnera “rimuje s ‘winner’”, što upućuje na talijanskog tenisača Jannika Sinnera. Međutim, nije isključila ni mogućnost da se iza romantične priče krije upravo Sinnerov veliki suparnik na terenu, Carlos Alcaraz.
Nader je dodatno podgrijala zanimanje javnosti kad ju je Jimmy Kimmel u svom showu pitao je li u vezi sa Sinnerom. "Je li ovo ispitivanje? Malo sam nervozna, ali blizu si, toplina je tu", odgovorila je. Ubrzo nakon toga, sestra je potvrdila da je Alcaraz trenutačno najvažniji muškarac u životu manekenke.
Brooks je viđena u prvom redu na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha (30) krajem kolovoza, a mladi Španjolac je nedavno upravo protiv Sinnera osvojio US Open. Proslava njegove pobjede održana je u ekskluzivnom klubu Chez Margeaux, u društvu obitelji, prijatelja i Brooks.
Ovo nije prvi put da je Brooks Nader u centru pažnje zbog ljubavnih veza – ranije je bila u vezi s plesačem Glebom Savchenkom (41), bila je u braku s investitorom Billyjem Haireom (35), a u medijima se povezivala i s bivšim NFL igračem Tomom Bradyjem (48).
