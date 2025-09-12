Manekenka Brooks Nader pomutila umove dvaju teniskih suparnika i stala u središte ljubavnog trokuta

Brooks Nader (28), poznata manekenka Sports Illustrated Swimsuit izdanja, našla se u središtu romantičnog trokuta koji nadmašuje teniske dvoboje na US Openu. Prema informacijama iz izvora bliskih manekenki, manekenka je istovremeno bila u kontaktu s dvojicom najvećih suparnika ovogodišnjeg turnira: Carlosom Alcarazom (22) i Jannikom Sinnerom (24).

Foto: Profimedia

Iako se posljednjih dana najviše nagađa o njezinoj vezi sa Španjolcem Alcarazom, situacija je, prema svemu sudeći, složenija. Tijekom gostovanja na SiriusXM-ovom Page Six Radiju, Brooksina sestra Grace Anne otkrila je kako Brooks ima "mali krug udvarača" i kako joj se udvaraju sportaši iz različitih disciplina.

Foto: Profimedia

Grace Anne je suptilno rekla kako se ime jednog od Brooksinih partnera “rimuje s ‘winner’”, što upućuje na talijanskog tenisača Jannika Sinnera. Međutim, nije isključila ni mogućnost da se iza romantične priče krije upravo Sinnerov veliki suparnik na terenu, Carlos Alcaraz.

Foto: Profimedia

Nader je dodatno podgrijala zanimanje javnosti kad ju je Jimmy Kimmel u svom showu pitao je li u vezi sa Sinnerom. "Je li ovo ispitivanje? Malo sam nervozna, ali blizu si, toplina je tu", odgovorila je. Ubrzo nakon toga, sestra je potvrdila da je Alcaraz trenutačno najvažniji muškarac u životu manekenke.

Foto: Nino

Brooks je viđena u prvom redu na meču između Alcaraza i Arthura Rinderknecha (30) krajem kolovoza, a mladi Španjolac je nedavno upravo protiv Sinnera osvojio US Open. Proslava njegove pobjede održana je u ekskluzivnom klubu Chez Margeaux, u društvu obitelji, prijatelja i Brooks.

Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da je Brooks Nader u centru pažnje zbog ljubavnih veza – ranije je bila u vezi s plesačem Glebom Savchenkom (41), bila je u braku s investitorom Billyjem Haireom (35), a u medijima se povezivala i s bivšim NFL igračem Tomom Bradyjem (48).

