Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'

Četvrti dan ovotjedne emisije Večera za 5 kuhao je Goran, 36-godišnji frizer osebujnog stila iz Bošnjaka. Osim kulinarskog truda, pozornost je privukao i svojim dugim umjetnim noktima, o kojima je otvoreno progovorio.

Foto: Rtl

"Nokti u kuhinji? Nimalo ne smetaju. Kad režem luk, mogu ga pridržati noktima i tako čuvam prste da se ne porežem", rekao je uz smijeh.

Objasnio je i da su nokti zapravo povezani s njegovim poslom: "Odlučio sam se na njih zbog mog posla. Špičasti su pa mi služe kao češalj, što mi olakšava i ubrzava posao. Uvijek moraju biti uredni, a zanimljivo je da su umjetni nokti često čišći od prirodnih".

Foto: Rtl

Foto: Facebook

Tko će na kraju tjedna odnijeti pobjedu, gledatelji će doznati u petak u Večeri za 5 od 18 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i ranije na platformi Voyo.

