NJEGOV ČEŠALJ /

Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'

Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'
Foto: Privatna Arhiva

Svi pričaju o Goranovim noktima

12.9.2025.
10:32
Hot.hr
Privatna Arhiva
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Četvrti dan ovotjedne emisije Večera za 5 kuhao je Goran, 36-godišnji frizer osebujnog stila iz Bošnjaka. Osim kulinarskog truda, pozornost je privukao i svojim dugim umjetnim noktima, o kojima je otvoreno progovorio.

Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'
Foto: Rtl

"Nokti u kuhinji? Nimalo ne smetaju. Kad režem luk, mogu ga pridržati noktima i tako čuvam prste da se ne porežem", rekao je uz smijeh.

Objasnio je i da su nokti zapravo povezani s njegovim poslom: "Odlučio sam se na njih zbog mog posla. Špičasti su pa mi služe kao češalj, što mi olakšava i ubrzava posao. Uvijek moraju biti uredni, a zanimljivo je da su umjetni nokti često čišći od prirodnih".

Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'
Foto: Rtl
Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'
Foto: Facebook

Tko će na kraju tjedna odnijeti pobjedu, gledatelji će doznati u petak u Večeri za 5 od 18 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i ranije na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: I dok policija 25 godina traži Banksyja, autor zagrebačkih murala, ne skriva svoje lice

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NJEGOV ČEŠALJ /
Frizer Goran iz 'Večere za 5' o dugim noktima: 'Pomažu mi u kuhanju i u poslu'