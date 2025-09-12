Ovako uživa domaća elita: Supruga Ivana Rakitića pokazala kako provodi slobodno vrijeme

Iako se kalendarski bližimo jeseni, ljeto još uvijek ne posustaje, barem ako je suditi prema društvenim mrežama, gdje mnogi koriste posljednje tople dane za bijeg od svakodnevice i punjenje baterija. Među njima su i proslavljeni hrvatski nogometaš Ivan Rakitić (36) i njegova supruga Raquel Mauri, koji trenutno uživaju u luksuzu daleko od očiju javnosti.

Par je na Instagramu podijelio niz fotografija koje svjedoče o idiličnom odmoru na luksuznoj jahti. Iako nisu otkrili točnu lokaciju, tirkizno more i sunčani prizori govore dovoljno, riječ je o raju za dušu i tijelo.

Posebnu pažnju privukla je njihova besprijekorna elegancija. Rakitić i Raquel pozirali su dotjerani od glave do pete, u modnim kombinacijama koje ne odaju ništa manje od glamura.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ivan Rakitić i Raquel sa svojom obitelji preselili su se u Split u srpnju prošle godine, nakon što je nogometaš potpisao za Hajduk. Raquel se brzo prilagodila novom životu. Uživa u klimi, prirodnim ljepotama i otvorenosti lokalnog stanovništva, a Split je, kako je i sama istaknula, postao njezin drugi dom.

Raquel i Ivan u braku su već 11 godina, a zajedno imaju dvije kćeri, Adaru i Altheu. Njih dvoje upoznali su se 2011. godine kad je Ivan igrao je za Sevillu, a osvajao ju je čak sedam mjeseci.

