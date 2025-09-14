Nina Badrić i Leonarda Boban kao copy-paste: Kratka kosa odlično im stoji, fanovi oduševljeni

U centru Zagreba uživale su bivša dizajnerica Leonarda Boban (55) i pjevačica Nina Badrić (53). Iako se rijetko zajedno pojavljuju u javnosti, njihovo prijateljstvo traje desetljećima, a sada je Nina na Instagramu objavila fotografiju ispred obiteljskog restorana Boban na kojoj pozira s Leonardom.

Ispod objave su stigli brojni pozitivni komentari pratitelja.

''Predivne ste'', ''Divne'', pišu im.

Podsjetimo, krajem siječnja objavljeno je da su bivši nogometaš i aktualni predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban i njegova supruga Leonarda Boban ponovno zajedno nakon dvije i pol godine razdvojenosti. Jedan od omiljenih parova hrvatske estrade prekinuo je u svibnju 2021., a prekid je mnoge šokirao. Par je tada objavio da će živjeti odvojeno, ali da će se zajedno brinuti o djeci i uvijek uzajamno poštovati.

Nakon prekida nije bilo ružnih riječi, bitke u medijima ni zle krvi. Leonarda i Zvone krenuli su svatko svojim putem, no nikada se nisu službeno razveli. Ona se vratila u svoj rodni Zagreb nakon četiri godine života s obitelji u Švicarskoj.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Dinamov povijesni dan: 'Bez ijednog kompromisa je borba dotjerana do kraja i sad svi možemo uživati u našem Dinamu'