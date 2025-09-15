Ove slavne osobe neće ostaviti svoje bogatstvo djeci: 'Strašno je dati im srebrnu žlicu'

U svijetu slavnih često se pretpostavlja da će djeca milijunaša i milijardera naslijediti ogromna bogatstva svojih roditelja. Prenošenje imovine unutar obitelji bilo je glavni način očuvanja bogatstva, a i danas je jedan od najčešćih modela među bogatim i poznatim osobama.

Međutim, neke slavne osobe odlučile su drukčije – većinu svoje imovine namjeravaju dati u humanitarne svrhe, umjesto da je ostave svojim članovima obitelji, piše Stars Insider.

Foto: Profimedia

Poznate osobe koje neće ostaviti potomcima bogatstvo

Iako djeca ovih poznatih osoba često i dalje dobivaju određeni iznos novca, odluka da se glavnina bogatstva usmjeri izvan obiteljskog kruga odražava vrijednosti i stavove ovih zvijezda.

Poznati britanski chef Gordon Ramsay (58) vlasnik je 40 restorana diljem svijeta i nositelj 16 Michelin zvjezdica. Sa suprugom Cayetanom ima petoro djece, no Ramsay je 2017. za The Telegraph izjavio da njegovo bogatstvo neće ići djeci. Pojasnio je da ne želi razmaziti potomke - dok roditelji putuju prvom klasom, djeca putuju ekonomskom.

Sličan pristup ima i bivši frontmen grupe The Police, Sting (73), koji, iako materijalno vrlo situiran, ne planira prenijeti svoje bogatstvo na djecu. Godine 2014. za Mail on Sunday rekao je da supruga i on troše mnogo novca, a također ne želi ostaviti djeci trust fondove koji bi im postali "teret oko vrata".

Tijekom karijere Elton John (78) stekao je značajno bogatstvo, no on niti suprug David Furnish ne planiraju razmaziti svoje sinove. Za Mirror je 2016. izjavio: "Strašno je djeci dati srebrnu žlicu." Naglasio je kako će djeca uvijek imati dovoljno sredstava za osnovne potrebe, ali ne za raskalašeni život.

Foto: Profimedia

Glumački par Ashton Kutcher (47) i Mila Kunis (42) odgajaju svoju djecu štedljivo i odlučili su da im neće ostaviti bogatstvo. U podcastu 2018. godine Kutcher je izjavio: "Kad dođe pravo vrijeme, sve što imamo, donirat ćemo u humanitarne svrhe."

Glumac Daniel Craig (57), poznat po ulozi Jamesa Bonda, također ne planira ostaviti nasljedstvo djeci. Za britanski Candis Magazine objasnio je: "Nije li stara poslovica da ako umreš bogat, nisi uspio?" Craig ima procijenjenu neto vrijednost od oko 136 milijuna eura, no ne planira ostaviti značajno nasljedstvo svojim dvjema kćerima. "Moj pristup je riješiti se imovine ili je donirati dok sam još živ", objasnio je glumac.

Sličnu filozofiju dijeli i američki poduzetnik i programer, najpoznatiji kao suosnivač i izvršni direktor društvene mreže Facebook (danas Meta Platforms), Mark Zuckerberg (41). Sa suprugom Priscillom Chan odlučio je, kada im se rodila prva kći, donirati 99 posto njezinog nasljedstva u humanitarne svrhe. Uz to, par je osnovao Chan-Zuckerberg Initiative (CZI), inicijativu usmjerenu na "unapređenje ljudskih potencijala i promicanje jednakih prilika."

Foto: Profimedia

Suosnivač Microsofta i poznati filantrop, Bill Gates (69), također smatra da ostavljanje ogromnog bogatstva djeci ne čini uslugu. Inspiraciju je pronašao u savjetima Warrena Buffetta te je planirao većinu svojeg bogatstva donirati u humanitarne svrhe tijekom svog života, čime bi Zaklada Gates mogla nastaviti svoj rad još desetljećima.

