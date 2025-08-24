Preminula zvijezda 'Sopranosa' u 96. godini

Hollywood je u srijedu izgubio jednog od svojih nezaboravnih talenata. Jerry Adler, glumac najpoznatiji po ulozi Hermana "Hesha" Rabkina u hit-seriji "The Sopranos", preminuo je u 96. godini života. Njegovu smrt potvrdio je bliski prijatelj Frank J. Reilly na društvenoj mreži X.

"Veliki glumac, moj prijatelj Jerry Adler, preminuo je danas u 96. godini. Znate ga po jednoj od njegovih kultnih uloga, ali i po mnogim gostujućim pojavljivanjima. Nije loše za čovjeka koji nije počeo glumiti sve do svoje 65. godine", napisao je Reilly.

Rođen u Brooklynu, Adler je bio rođak legendarne učiteljice glume Stelle Adler. Iako je godinama radio kao scenski menadžer na Broadwayu, uključujući i originalnu produkciju "My Fair Lady", glumačku karijeru započeo je tek u šezdesetim godinama. Njegovo prvo pojavljivanje na ekranu bilo je 1991. u CBS-ovoj humorističnoj seriji "Brooklyn Bridge".

Foto: Profimedia

Karijera mu je procvjetala ulogama u filmovima poput Woody Allenovog "Manhattan Murder Mystery" i Kaufmanovog "Synecdoche, New York". No, ključni trenutak stigao je s ulogom Hermana "Hesha" Rabkina, mudrog savjetnika Tonyja Soprana (James Gandolfini), koja mu je donijela kultni status među ljubiteljima serije. Kasnije je stekao dodatno priznanje i u seriji "The Good Wife".

"Cijelu karijeru provedete iza scene. Nitko ne zna tko ste, pa čak ni vaše ime. Ne znaju ništa o vama. A onda snimite televizijsku seriju i odjednom postanete slavna osoba i svi znaju vaše lice. To je tako čudno", izjavio je Adler 2017., osvrćući se na kasni uspjeh u karijeri.

Jerry Adler ostat će upamćen kao glumac koji je dokazao da nikada nije kasno za ostvarenje snova, a iza sebe je ostavio bogatu i raznoliku karijeru u kazalištu, televiziji i filmu.

