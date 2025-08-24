Igor Kojić službeno se razveo od 15 godina mlađe supruge Sofije

Bivši Severinin suprug i sin srpskog pjevača Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić (38), i njegova 15 godina mlađa supruga Sofija (23) službeno su okončali brak koji je trajao svega pet mjeseci. Par je nedavno potpisao sporazumni razvod u jednom odvjetničkom uredu u Novom Beogradu, odlučivši da svatko krene svojim putem.

Prema informacijama koje je dobio Informer od izvora bliskog obitelji Kojić, sam Igor je u posljednjim mjesecima često nagovještavao da brak ne funkcionira onako kako je očekivao. Dok je on težio stabilnosti i mirnijem obiteljskom životu, Sofija je imala drugačije prioritete i interese. Upravo je ta razlika u shvaćanju života, kako navodi izvor, bila ključni razlog njihove odluke o razvodu.

"Igor i Sofija su prije nekoliko dana potpisali sporazumni razvod i odlučili da se svatko okrene svojim planovima i životu. Keba je presretan, kao i cijela obitelj, jer od samog početka nisu smatrali da je Sofija pravi izbor za njega", otkrio je izvor za Informer.

Obitelj Kojić, kako se navodi, sada situaciju gleda s olakšanjem.

"Svi su stali uz Igora i podržali ga. Smatrali su da je ušao u brak brzopleto i da Sofija nije bila žena koja bi mu mogla pružiti sigurnost i podršku kakvu zaslužuje u tim godinama. Sada vjeruju da će se okrenuti pravim vrijednostima i pronaći partnericu koja je u skladu s njim", dodao je izvor.

Podsjetimo, Igor i Sofija su se u siječnju vjenčali kao prvi bračni par u 2025. godini, a tada je mladoženja objavio da je njegova supruga "dar od Boga" i "jedina prava ljubav". U prvih nekoliko mjeseci brak je djelovao idilično, što su pokazivali i kroz objave na društvenim mrežama, a Sofija je često provodila vrijeme s Igorovim roditeljima, pripremala mu omiljena jela i objavljivala zajedničke trenutke.

Međutim, u posljednja dva mjeseca dolazilo je do čestih nesuglasica, a inicijativa za razvod, kako navode izvori, dolazi od Sofije. Iako je njihova ljubavna priča početno izgledala kao "ljubav na prvi pogled", razlike u životnim prioritetima dovele su do kraja braka.

