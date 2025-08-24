Pjevačica Ana Nikolić brutalno pretučena: 'Za mene je ovo konačan kraj'

Pjevačica Ana Nikolić (46) uznemirila je javnost nakon što je na svom Instagram profilu objavila potresan video. Na snimci je uplakana, s vidljivim ranama i podljevima na licu i tijelu, dok su se na majici jasno vidjeli tragovi krvi. Dok je zapomagala, kroz suze je poručila da je za sve odgovoran kompozitor Goran Ratković Rale, s kojim je u sukobu.

"Ide mi krv sa svih strana, ne mogu pričati", jecala je pjevačica u snimci koja je ubrzo obišla društvene mreže.

Nikolić je slučaj prijavila policiji, nakon čega je za Hype izjavila kako je za nju "ovo konačan kraj".

"Ključ mi je ostao kod njega u kući, eno je policija kod njega. Ja da idem u tu kuću više neću ni mrtva. Više očima neću da ga vidim. Ovo je više kraj, prijavila sam ga policiji, dosta je", rekla je vidno potresena pjevačica.

S druge strane, kompozitor Goran Ratković Rale dao je kratak komentar nakon davanja iskaza.

"Dobro sam. Ne mogu ništa da kažem, dali smo oboje iskaz. Došlo je do svađe, imam zabranu prilaska 48 sati", izjavio je za Hype.

Ana je nakon napuštanja policijske stanice u pratnji prijateljice otišla u Hitnu službu u Beogradu. Prema pisanju Kurira, bila je izrazito uznemirena i nervozna te je pravila scene u bolničkim prostorijama.

Ovo nije prvi put da javnost gleda šokantne prizore Nikolićeve s modricama. U srpnju su regionalni portali prenijeli fotografije i videa na kojima izgleda pretučeno. Tada je portal Pink.rs tvrdio da je pjevačica brutalno napadnuta i da policija istražuje slučaj. No ubrzo je uslijedio obrat – Kurir je objavio da je riječ o starim snimkama nastalim prije dvije godine nakon jednog kozmetičkog tretmana, koje je u javnost pustio bivši prijatelj pjevačice.

Podsjetimo, Ana Nikolić je na glazbenoj sceni prisutna više od dva desetljeća, a publiku je osvojila hitovima poput "Romale, romali", "Đavo", "Milion dolara", "Pilule" i "Džukelo". Osim po pjesmama, često je punila medijske stupce i zbog burnog privatnog života.

