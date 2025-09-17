Ana Nikolić prvo je pričala da ju je partner tukao, a sada su procurile nove informacije: Fanovi u šoku
Prema informacijama koje kolaju estradnim krugovima, Ana je u više navrata bliskim suradnicima i prijateljima priznala kako joj je teško pao prekid te da se ne može naviknuti na odsutnost bivšeg partnera
Drama između srpske pjevačice Ane Nikolić (46) i glazbenog producenta Gorana Ratkovića Raleta i dalje puni medijske stupce, mjesec dana nakon što ga je prijavila policiji zbog navodnog nasilja. Unatoč svemu, emocije između njih, prema riječima bliskih prijatelja, nisu potpuno nestale.
Prema informacijama koje kolaju estradnim krugovima, Ana je u više navrata bliskim suradnicima i prijateljima priznala kako joj je teško pao prekid te da se ne može naviknuti na odsutnost bivšeg partnera. Iako je donijela odluku da prekine vezu, emotivna veza između nje i Ratkovića, čini se, i dalje postoji.
''Garantiram vam da se Ana i Rale i dalje vole. To vam je odnos kao pas i mačka, stalno se svađaju, ali emocije su tu. Nedavno sam čuo Aninu glasovnu poruku u kojoj priznaje da joj je sve teže, da joj nedostaje Rale. Citirat ću dio poruke: "Rale nije neka ljepota, ali ga volim. Zavoljela sam ga takvog. Ja ne kalkuliram u ljubavi, zaljubim se u čovjeka, ne u lice. Ljubav mi je sve, iako me mnogo povrijedio", ispričao je izvor blizak paru, javlja Kurir.
Podsjećamo, Ana je prije mjesec dana prijavila bivšeg partnera za nasilje, nakon čega mu je izrečena zabrana prilaska u trajanju od 30 dana. Ratković je u intervjuu za portal Full Screen Media opisao turbulentne trenutke iz njihove veze, tvrdeći da je i sam bio žrtva:
''Koliko je puta potegnula nož na mene, škarice… Spavam s upaljenim diktafonom kad krene njeno ludilo. Jednom sam zaspao u studiju, a ona došla sa škaricama – ja je refleksno odgurnem nogom, padne i udari glavom o sliku. Jednom sam čak zvao njezinu majku, a ona mi je rekla: "Rale, malo si je tukao." Nisam je tukao, samo sam je uhvatio za vrat, a ona me ugrizla. Trpim dokle ide'', rekao je tada Ratković.
POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak