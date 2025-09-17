Suzana Mančić otkrila nepoznate detalje o odnosu s Halidom Bešlićem: 'Imali smo divnu energiju'

Glazbenik Halid Bešlić (71) se posljednjih tjedana nalazi na odjelu onkologije Kliničkog centra u Sarajevu, gdje vodi najvažniju bitku – onu za vlastiti život. Njegova dugogodišnja kolegica i prijateljica, javnosti poznata kao nekadašnja loto djevojka Suzana Mančić (68) prisjetila se trenutka kada su zajedno doživjeli prometnu nesreću iz koje su, srećom, izašli bez ozljeda.

"Bio je kraj studenoga i vraćali smo se s jedne proslave u Zaječaru. Tada sam vozila dosta brzo, a Halid me molio da usporim. Menadžer je tražio da promijenim glazbu na radiju, a ja sam samo željela što prije stići kući. U jednom trenutku sam dodirnula kočnicu, ali auto je samo nastavio ravno – pravo u brdo. Nisam znala da smo na prijevoju Čestobrodica, a to je uvijek rizičan dio puta. Na svu sreću, dobro smo prošli i nitko nije bio ozlijeđen", ispričala je za Informer.

U medijima se često nagađalo o navodnoj ljubavnoj vezi između Suzane i Halida, no ona te glasine jasno opovrgava. "Radili smo neko vrijeme zajedno. Gostovala sam na njegovim koncertima i uvijek je vladala odlična energija među nama, bilo gdje da smo nastupali širom bivše Jugoslavije. Ali, nikada nije bilo nikakve ljubavne priče", istaknula je.

Na kraju razgovora poslala je i toplu poruku podrške Halidu. "Od srca mu želim da pobijedi ovu tešku životnu borbu. Želim njemu i njegovoj obitelji sve najbolje, i nadam se da ćemo još dugo uživati u njegovim pjesmama. Halid je ne samo veliki pjevač, nego i divan čovjek" zaključila je.

Podsjećamo, Halid Bešlić je nedavno hitno hospitaliziran nakon što je otkazao koncert u Gradačcu. Unatoč zdravstvenim izazovima, nedavno je predstavio novu pjesmu koju je snimio u suradnji s grupom Miligram, a posvetio ju je supruzi.

