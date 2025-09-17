Ella Dvornik objasnila kako se ponaša na prvom dejtu: 'Treba izbaciti sve demone na stol'

Influencerica Ella Dvornik (34) iznenadila je svoje pratitelje na Instagramu objavom u kojoj je otkrila nešto neočekivano o svom ljubavnom životu. U video s opisom „Ja na prvom dejtu“, Ella je priznala kako je rastavljena, ali da ponekad i dalje živi sa svojim bivšim mužem, poduzetnikom Charlesom Pearceom (47).

„Zanimljivost o meni? Ja sam rastavljena, ali ponekad moj bivši muž i ja živimo zajedno“, izjavila je.

Jedna od pratiteljica komentirala je: „Na prvom dejtu treba biti iskren!“ Na što je Ella odgovorila: „Mislim da je važno odmah izbaciti sve demone na stol, nakon toga je sve lakše“.

Ella je već ranije objasnila da, iako su u braku bili od 2019. godine, ona i Charles i dalje, svaka dva tjedna, dijele isti prostor.

Foto: Neva Zganec/pixsell

„Živimo zajedno sedam dana u tjednu, svaki drugi tjedan. Zajedno smo kao sretna obitelj, unatoč svemu“, rekla je, dodajući da ni njoj ni njemu nije uvijek lako, ali da je to način na koji su odlučili funkcionirati.

Ella je s Charlesom bila u vezi čak pet godina prije nego što su stupili u brak, a zajedno imaju dvije kćeri: Baile Dee (7) i Lumi Wren (5).

