Poznati pjevač čija karijera traje već desetljećima Zdravko Čolić (73) rijetko dijeli detalje o obiteljskom životu s javnošću, ali njegove kćeri Una (23) i Lara (19) povremeno privuku velik interes očiju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama.

Čolićeva mlađa kći Lara nedavno je na svojem Instagram profilu podijelila atraktivnu fotografiju u crnoj mini haljini koja je istaknula njezine noge i dekolte. Na svojim objavama često pozira u lijepim odjevnim kombinacijama na slikovitim destinacijama.

Starija kći Zdravka Čolića Una aktivnija je na društvenim mrežama od mlađe sestre i od 2016. redovito oduševljava modnim izričajem i prekrasnim makeup “lookovima”.

Lara je nedavno za ljetnu destinaciju za odmor odabrala turski grad Bodrum.

Podsjetimo, Lara je proljetos prekinula s Andrijom Đ., sinom vlasnika poznatog lanca teretana nakon što su više od godinu dana bili u ljubavnoj vezi.

Legendarni Čolić nedavno je za Net.hr otkrio i kako izgleda život s dvije kćeri koje ima sa suprugom Aleksandrom. "Nisam strog u svakom trenutku, ali mogu biti kad je potrebno. Ipak, očekujem da se moje kćeri znaju snaći u životu, da ne budu samo povlaštene zbog mog imena", rekao je popularni pjevač nedavno za Net.hr i priznao da znaju biti pomalo razmažene: “Imam dvije kćeri koje su razmažene, naravno. Pa je** ga, i ja bih bio razmažen da sam... Mi šaljemo, dajemo, što treba, ali, opet bih očekivao više od njih", dodao je tada.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljene poruke nakon ubojstva Kirka: Pogledajte što su pisali ubojica i njegov cimer