Publici u prvom redu ispala vilica: Lidija Bačić u mini suknji i topiću raspametila Novu Gradišku

Pjevačica Lidija Bačić Lille (40) ovog vikenda održala je koncert u sklopu manifestacije Novogradiško glazbeno ljeto. Nakon nastupa oduševljena je poručila:

„Novogradiško glazbeno ljeto. Koliko vas je samo bilo na trgu i koliko smo ljubavi podilili, hvalaaaa svima“

No, osim energične izvedbe i dobre atmosfere, pažnju publike privukao je i njezin odvažan modni odabir. Naime, Lidija je na pozornicu stala u uskom topiću koji je istaknuo dekolte, a kombinirala ga je s kratkom mini suknjom s korzet detaljima. Look je zaokružila visokim ružičastim štiklama, dok je kosu – kao i obično – pustila u lagane valove.

Osim na pozornici, Lille plijeni pažnju i na društvenim mrežama. Nedavno je objavila fotografiju koja je zapalila Instagram – pozira na grubim, suncem okupanim stijenama, dok se iza nje prostire beskrajno plavetnilo Jadranskog mora. Odjevena u minijaturni, tirkizno plavi bikini, pjevačica je u prvi plan stavila svoje zanosne obline koje su, s godinama, postale njezin prepoznatljiv zaštitni znak.

