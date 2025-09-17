Glumica iz 'Seksa i grada' zatečena odlukom producenta: 'Jednostavno sam pretpostavila...'

Glumica Kristin Davis (60) priznala je da ju je iznenadila vijest o tome da će HBO-ova serija "And Just Like That" (nastavak legendarne serije "Sex and the City") završiti nakon tri sezone, piše Page Six. U razgovoru s voditeljicom Drew Barrymore, Davis je otkrila da ni ona ni njezine kolegice nisu znale da će serija doći do svog kraja.

"Naš međusobni ugovor bio je potpisan na tri godine, pa smo znale za taj dio, ali ja sam jednostavno pretpostavila da ćemo nastaviti dalje. Takva sam ja", izjavila je glumica, koja je u franšizi tumačila lik Charlotte York.

Foto: Profimedia

Prošlog mjeseca producent Michael Patrick King otkrio je da je odluka o završetku serije došla iznenada. Tijekom pisanja finala treće sezone, King je shvatio da bi ovo mogao biti savršen trenutak da se stane. On i Sarah Jessica Parker, koja tumači Carrie Bradshaw, odlučili su ne objavljivati vijest o završetku serije prije emitiranja posljednje epizode 14. kolovoza kako ne bi utjecali na doživljaj publike.

Davis i Parker glumile su zajedno sa Cynthiom Nixon, koja je u seriji igrala Mirandu Hobbs. "And Just Like That" pratila je njihove likove dok se suočavaju sa starenjem, alkoholizmom, gubitkom i drugim životnim izazovima.

Foto:

Glavne glumice oprostile su se od serije putem Instagrama u kolovozu. Kristin je napisala: "Veoma sam tužna. Volim cijelu našu divnu glumačku i tehničku ekipu. Čak 400 umjetnika radilo je s tolikom posvećenošću i ljubavlju na našoj seriji".

Posebno je zanimljivo što Kim Catrall, koja je u originalnoj seriji tumačila Samanthu Jones, nije nastavila igrati svoj lik u nastavcima zbog nesuglasica s Parker, iako se pojavila u jednoj sceni u finalu druge sezone.

