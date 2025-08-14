Glumica priznala borbu s poremećajem prehrane: Imala sam i problema s alkoholom

Glumica Kristin Davis (60), poznata po ulozi Charlotte u kultnoj seriji Seks i grad, otkrila je da se na vrhuncu svoje slave borila s poremećajem prehrane i tjelesnom dismorfijom.

U svom podcastu "Are You a Charlotte?" prisjetila se trenutaka kada je kritike i stalna usporedba s kolegicom Sarah Jessicom Parker dovele do problema s mršavošću. "Jednom sam se onesvijestila na parkingu zbog lude dijete koju sam slijedila", priznala je Davis.

Foto: Profimedia

Dodatni pritisak stvarale su i kritike gledatelja koje su se često odnosile na njezino tijelo. Glumica je također otvoreno govorila o eksperimentiranju s kozmetičkim tretmanima i filerima, ističući koliko je teško nositi se s neuspjesima i javnim komentarima. "Morala sam ih otopiti i ljudi su me ismijavali. Plakala sam zbog toga, to je jako stresno", rekla je.

Foto: Coadic Guirec/bestimage/bestim

Foto: Profimedia

Inače, uz borbe s izgledom, Kristin je u mladosti imala i problem s alkoholom. Počela je piti kao tinejdžerica kako bi se nosila s nesigurnostima, a problem je počeo utjecati i na glumu. Na kraju je odabrala rehabilitaciju i od svoje 22. godine nije popila ni kap alkohola. "Gluma me spasila jer je bila jedina stvar bitnija od alkohola", zaključila je.

Foto: Ndz/starmaxinc.com/newscom

Danas, prisjećajući se svojih početaka, Kristin otvoreno progovara o pritiscima koje donosi slava i kako ih je uspjela prevladati, istovremeno podižući svijest o utjecaju kritika i društvenih očekivanja na mentalno zdravlje.

