Elena Kanaet o životu sa sportašem i izazovima: 'Mreže nas bombardiraju nerealnim slikama'

Elena Kanaet (32), supruga nogometaša Lokomotive, Leonarda Sigalija (38), jedna je od onih žena koja svojom pričom inspirira mnoge. Prije nekoliko godina sa suprugom je napustila rodni Zagreb i zbog ljubavi se preselila na drugi kraj svijeta, gdje je imala priliku upoznati potpuno drugačiji način života. Iako je Argentina očarala svojom prirodom, Elena ističe kako su svakodnevni izazovi, poput nesigurnosti i kriminala, utjecali da sreću pronađu na drugoj adresi. Nakon nekoliko godina života u Buenos Airesu, obitelj Sigali se vratila u Hrvatsku, gdje su izgradili svoj "dom iz snova" u Zagrebu. Povratak je bio motiviran željom da svojoj kćeri osiguraju stabilnost, prvenstveno školsko obrazovanje u mirnom okruženju.

Vratili ste se prije nekoliko godina u Zagreb, izgradili dom iz snova - kako sada izgleda vaš život?

Tako je! Nakon sedam godina konačno smo se vratili u moj rodni Zagreb. Iako je to bila naša zajednička ideja još od početka veze, konačnu odluku donijeli smo zbog početka školske godine naše kćeri. Željeli smo joj omogućiti stabilnost, bez selidbi i promjena škola, kako bi mogla u miru započeti jedno od najljepših razdoblja u životu. Povratak nije bio lak - puno toga se promijeni dok te nema. Iako misliš da ti je sve poznato, kreneš otkrivati koliko su se stvari promijenile i koliko si neke navike iz druge zemlje usvojio. Neke ti čak i nedostaju. Prilagodba zna biti izazovna, ali kada prođe, život ovdje postaje onakav kakav smo si zamišljali.

Kako biste opisali život u Hrvatskoj u usporedbi s Argentinom? Koje su najveće razlike koje ste primijetili?

Najveća razlika koju uvijek ističem, i koju mnogi znaju, je osjećaj nesigurnosti. Drago mi je da sam i tu stranu života iskusila, jer sam naučila još više cijeniti ono što kod nas često uzimamo zdravo za gotovo. Iskreno, najviše me šokiralo to što mi je s vremenom postalo “normalno” da ne nosim nakit, da mobitel ne držim u ruci, i da stalno budem na oprezu. Nisam željela da naša kćer odrasta misleći da je to u redu. Također, obrazovanje i mogućnosti za napredak su kod nas ipak veće. A iako u Hrvatskoj ima još mnogo prostora za poboljšanja, zamislite kako je tek tamo.

Što vas je najviše iznenadilo kod života u Argentini?

Osim nesigurnosti i siromaštva, iznenadile su me i neke njihove svakodnevne navike. Primjerice, večera se u Argentini ne jede prije 22 sata. Kad bismo mi išli na večeru, uvijek bismo bili prvi u restoranu, ali barem smo lako nalazili mjesto. Također, prvi put sam upoznala njihov čaj ''mate'', koji je kod njih ono što je kod nas kava, i moram priznati da sam ga zavoljela. Priroda im je oduševljavajuće bogata - u istoj zemlji možete posjetiti i plažu i ledenjak. I, naravno, njihova nevjerojatna strast za nogometom!

Što najviše volite kod života u Zagrebu i Hrvatskoj? Što vam je najljepše u našem društvu i kulturi?

To mi svi često pitaju! No, kao pravoj Hrvatici, dok sam bila vani, nedostajalo mi je apsolutno sve. Od mirisa Polija iz dućana, do šetnji gradom, mora... No, ono što bih posebno izdvojila je ta blizina svega. Smatram da Hrvatska ima jednu od najboljih geografskih pozicija, sve ti je blizu. Želiš ići na skijanje? Možeš autom. Na more? Isto. U Zagrebu, odakle god kreneš, za 20 minuta si u centru grada, to je u velikim gradovima nezamislivo. Zato sam ovdje puno aktivnija, sve ti je nekako nadohvat ruke. U Argentini, kao i u svim velikim gradovima, odlazak liječniku ili u zoološki vrt oduzima cijeli dan. Često jednostavno odustaneš i ostaneš doma.

Koje su najveće opasnosti ili izazovi u životu u Argentini? Kako ste se prilagoditi sigurnosnim uvjetima i svakodnevnim situacijama?

S vremenom naučiš živjeti s tim. Tamo su ljudi doslovno prilagodili život kriminalu. Znaš gdje možeš ići, gdje je sigurnije, kako se ponašati da ne privlačiš pažnju. Na primjer, ruksak se ne nosi na leđima, nego ispred. Sva stakla na automobilima su zatamnjena. Izbjegavaju se određene ulice i kvartovi. To su tisuće sitnica koje s vremenom prihvatiš - i živiš s njima.

Vaša kćer sada kreće u prvi razred - kako se osjećate? Jesu li krenule pripreme?

Užasno smo uzbuđeni! I kao svaka majka, gledam je i pitam se ''kako je ovo tako brzo prošlo?''. Imam osjećaj da nisam stigla uživati u svakom trenutku njezinog djetinjstva, i preplave me emocije i ponos kad vidim kakva je prekrasna djevojčica postala. Ponosna sam i koliko se lako prilagodila, i novom životu i novim prijateljima. Jedno znam sigurno, na prvi dan škole ću sigurno plakati cijeli dan!

Godinama ste u sretnom braku s nogometašem. Kada pogledate iz današnje perspektive – što je ključ uspjeha?

Iskreno, ne postoji ključ uspjeha. Svaki odnos ima svoje dobre i loše dane, i svaki zahtijeva trud i rad. Danas je sve postalo dostupno i brzo, i ljudi su postali manje tolerantni. Lakše je zamijeniti partnera nego rješavati problem. Također, društvene mreže nas bombardiraju nerealnim slikama savršenih veza – i zbog toga stvaramo nerealna očekivanja. Svi imamo svoje borbe, svađe, nesuglasice, to je normalno. Meni je najvažnije da smo mi uz sve to i dalje najbolji prijatelji. Nekad se ne možemo vidjeti, a nekad se volimo najviše na svijetu, i sve to je dio života.

Kako se nosite s izazovima života u braku s profesionalnim sportašem, koji ima svoj raspored i obaveze?

Kad si partnerica sportaša, dijelite i uspjehe i izazove, bez obzira na to o kojem se sportu radi. Njegov san na neki način postane i tvoj. A život se definitivno promijeni. Kad izgubi utakmicu, znam da taj dan neće puno pričati. Naši planovi nikad ne mogu biti spontani jer sve ovisi o rasporedu treninga. U sezoni nema opuštanja, ni vikendom ni praznicima. Često poželim ispeći kolač, ali onda shvatim da bih ga vjerojatno morala pojesti sama jer on ima strogo isplaniranu prehranu. Naučiš se na to da si često više sama nego s partnerom. A ako si roditelj, tada preuzimaš ulogu i mame i tate. Na česte selidbe, koje su mnogima dio tog života, mi smo imali sreće da ih izbjegnemo, ali i to je realnost koju mnogi žive. Na kraju, svaki posao ima svoje prednosti i mane. Važno je kako se ti nosiš s time. Ja sam osoba koja voli svoje vrijeme, znam si organizirati dan i jako sam neovisna – da nisam takva, sigurno bi mi bilo teže.

Možete li podijeliti s nama vaše tajne zdravog života i treniranja?

Često se uhvatim u razmišljanju da bih konačno trebala početi dijeliti svoje iskustvo vezano uz trening i prehranu – i nikako da krenem. Ne znam je li to zbog sramežljivosti, nesigurnosti kako će okolina reagirati, ili jednostavno zbog nedostatka vremena. Ako se odlučim na to, želim da to bude kvalitetno i iskreno, jer smatram da se samo tako može ostaviti pravi dojam. Imam već nekoliko ideja kako bih mogla podijeliti sve što sam naučila o svom tijelu i zdravim navikama. Moj najveći izazov je to što stvarno volim ozbiljno trenirati, kad treniram, dajem sve od sebe. A kad bih istovremeno morala snimati, to jednostavno ne bi bio ''pošten'' trening… lii bih ga morala odraditi dvaput. Trenutno za to nemam vremena, ali planiram uskoro pronaći način da sve uskladim. Ako moj sadržaj uspije inspirirati barem jednu osobu i usmjeriti je prema zdravijem načinu života, meni će to biti više nego dovoljno. Svi više-manje znamo osnove, ali mislim da je jako važno da otvoreno pričamo o zdravim navikama jer se tako međusobno puno lakše motiviramo.

Što biste savjetovali drugim ženama koje žele uskladiti obiteljski život, karijeru i osobni razvoj?

Iskreno? Još uvijek učim kako uskladiti sve što želim napraviti u jednom danu, a da nijedna strana ne pati. Želja mi je da sve funkcionira, ali znam da ne može uvijek biti savršeno. Jedino što sam dosad sigurno naučila je da bez dobre organizacije, nema ničega. I čak ni tada sve ne ide uvijek po planu. Trenutno radim na stvaranju navike da se budim u 5:30, odradim trening do 7h i onda imam cijeli dan za obitelj i posao. Kada se svi malo više prilagodimo ovoj novoj fazi, posebno s početkom školske godine, plan mi je još više se posvetiti treninzima i početi dijeliti sve što sam do sada naučila.

Koji su vam planovi za dalje – kako poslovni, tako privatni?

Mislim da me ljudi već prepoznaju kao osobu koja voli sport i zdravo se hraniti, i jako mi je drago što to primjećuju. Voljela bih to još više razviti i pretvoriti u nešto korisno za širu publiku. Vjerujem da nikada ne možemo imati dovoljno kvalitetnih informacija ni međusobne motivacije kada je u pitanju zdrav način života. Svi imamo uspone i padove, ali uz malo podrške i inspiracije, mnogo je lakše zadržati dobre navike i osjećati se bolje – i fizički i psihički. Voljela bih proširiti tu priču i uključiti više edukacije, savjeta, možda čak i radionica ili online sadržaja.

