Ovo je snimka nakon koje je suspendirana slavna emisija: Poslušajte što je sve Kimmel rekao

Televizijska mreža ABC, u vlasništvu Disneyja, u srijedu je izvijestila da ukida emisiju "Jimmy Kimmel Live" nakon komentara voditelja o atentatu na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

Internetom se širi snimka iz Kimmelove emisije u kojoj je u ponedjeljak komentirao Kirkovo ubojstvo. "Dotaknuli smo nova dna tijekom vikenda kada je MAGA ekipa očajnički pokušala ovog klinca, koji je ubio Kirka, prikazati kao bilo što osim jednog od njih, koristeći sve što mogu da iz toga izvuku političke poene", rekao je Kimmel u ponedjeljak.

Ismijao Trumpa

Također je komentirao način na koji je američki predsjednik Donald Trump tugovao za Kirkom. "Između međusobnog optuživanja bilo je i žalovanja. Bijela kuća u petak je spustila zastave na pola koplja, što je izazvalo određene kritike. Ali na ljudskoj razini, vidi se koliko je predsjedniku teško zbog ovoga", sarkastično je rekao Kimmel i pustio snimku na kojoj Trump odgovara novinarima koji su pitali kako se drži nakon atentata.

"Vrlo dobro. I usput, vidite li tamo sve te kamione? Upravo su započeli izgradnju nove plesne dvorane za Bijelu kuću, na kojoj pokušavaju raditi, kao što znate, već oko 150 godina, i bit će predivna", rekao je tada Trump.

Kimmel je ismijao njegovo tugovanje i dodao: "On je u četvrtoj fazi žalovanja. Gradnja. Rušenje. Gradnja. Ovo nije način na koji odrasla osoba tuguje zbog ubojstva nekoga koga je nazivao prijateljem. Ovako četverogodišnje dijete žali za zlatnom ribicom. I nije se dogodilo samo jednom".

Potom je pustio još jednu snimku na kojoj Trump u emisiji Fox Newsa govori o Kirku i ponovno spominje gradnju plesne dvorane. "Nešto s njim nije u redu", izjavio je Kimmel. Upitao je i koja je točno svrha gradnje plesne dvorane, koja inače vrijedi 200 milijuna dolara. "Je li moguće da to radi namjerno kako bismo se ljutili zbog toga, a ne zbog Epsteinove liste", našalio se voditelj.

Trump: 'Čestitam ABC-ju na hrabrosti'

Podsjetimo, Trump, koji je više puta vršio pritisak na televizijske kuće da prestanu emitirati sadržaj koji je smatrao neprikladnim, proslavio je vijest u objavi na društvenim mrežama. "Čestitam ABC-ju što je konačno skupio hrabrost učiniti ono što se moralo učiniti", objavio je Trump.

Demokrati su zauzvrat kritizirali uklanjanje Kimmela iz etera, a senator Ed Markey to je nazvao cenzurom. Suspenzija Kimmelove emisije označila je najnoviju akciju poduzetu protiv medijskih osoba, akademskih radnika, učitelja i zaposlenika tvrtki zbog njihovih izjava o Kirku nakon njegovog atentata.

Republikanski čelnici i konzervativni komentatori upozorili su Amerikance da s poštovanjem žale za Kirkom ili će snositi posljedice, a neki ljudi su otpušteni ili suspendirani nakon što su o ubojstvu raspravljali na internetu.

Lavina reakcija

Tridesetjednogodišnji Kirk, aktivist poznat po svojim desničarskim stavovima i borbenom stilu debate, upucan je u vrat dok je govorio na skupu na Sveučilištu Utah prije tjedan dana. Tyler Robinson, 22-godišnjak, optužen je za njegovo ubojstvo.

Kimmelovi komentari izazvali su reakciju predsjednika Savezne komisije za komunikacije Brendana Carra, koji je pozvao lokalne emitere da prestanu emitirati "Jimmy Kimmel Live" na ABC-ju. Carr je predložio da komisija pokrene istragu i upozorio emitere da bi mogli biti kažnjeni ili izgubiti licencu ako postoji obrazac iskrivljenih komentara.

"Ovo je vrlo ozbiljno pitanje za Disney. Možemo to učiniti na lakši ili na teži način", rekao je Carr u podcastu konzervativnog komentatora Bennyja Johnsona koji je emitiran u srijedu. Ubrzo je glasnogovornik ABC-ja, bez navođenja detalja, rekao da se Kimmelova emisija ukida "na neodređeno vrijeme".

