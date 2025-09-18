Zelenski upozorava da Putin sprema dvije ofenzive: 'Europi sam rekao...'

Ruske snage pripremaju još dvije velike ofenzive nakon tri neuspješne kampanje ove godine, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Sky News objavljenom 16. rujna.

"Pripremaju se za još dvije ofenzivne operacije na jesen", rekao je Zelenski. "Već su ih bile tri, a pred nama... su još dvije teške ofenzivne kampanje", istaknuo je.

Ove izjave slijede ranija izvješća da je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao američkim dužnosnicima da namjerava zauzeti cijelu regiju Donbas u istočnoj Ukrajini do kraja 2025. Prema Reutersovim izvorima, Putin vjeruje da njegove snage "pobjeđuju" unatoč ograničenim dobicima.

Od studenog 2022. Moskva je osvojila manje od 1% dodatnog ukrajinskog teritorija, unatoč tome što je njezina ljetna ofenziva 2025. napredovala jednom od najbržih stopa od kraja 2024.

Zelenski je neuspjehe ruske vojske pripisao značajnim gubicima u ljudstvu i opremi.

"Izgubili su jer je bio velik broj žrtava među osobljem i velik broj izgubljene opreme", dodao je. "Ono što sam rekao Europljanima i ono što sam rekao u Bijeloj kući... Rusi neće moći osvojiti naš istok", rekao je, a prenosi Kyiv Independent.

Zelenski je također odbacio tvrdnje da bi Rusija mogla zauzeti gradove poput Sumja na sjeveroistoku kao "laži i manipulacije".

Ranije ove godine, ruska vojska otvorila je novu frontu u Sumskoj oblasti, zauzevši nekoliko sela u svibnju i lipnju. Početkom rujna, Zelenski je rekao da je ofenziva "potpuno osujećena".

"Vjerujem da Rusi rade gore nego što su očekivali“, dodao je. „Rade puno gore nego što su rekli Putinu. On za to ne zna", naveo je.

The Economist je procijenio da je Rusija izgubila oko 31.000 vojnika između 1. svibnja i 9. srpnja, dok ukrajinski Glavni stožer procjenjuje ukupne ruske gubitke od početka rata 2022. na otprilike 1,100.000.

Zelenski je u kolovozu rekao da će Rusiji trebati još četiri godine da u potpunosti preuzme Donbas, regiju u istočnoj Ukrajini koja se sastoji uglavnom od okupirane Luganske oblasti i djelomično okupirane Donjecke oblasti.

POGLEDAJTE VIDEO U kojim državama postoji smrtna kazna? Povjesničar: 'Pravda je jako slijepa ako ste jako bogati'