Ukrajincima stižu projektili od kojih se Rusi groze: A kad vidite koliko to sve košta...
Zelenski je rekao da prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, 'definitivno će uključivati' protuzračne projektile
Prve pošiljke oružja po novom programu dogovorenom sa SAD-om i europskim saveznicima uključivat će jako vrijedne projektile za sustave za protuzračnu obranu Patriot i raketne bacače HIMARS, rekao je u srijedu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Ukrajina je do sada osigurala više od dvije milijarde dolara za kupnju američkog oružja putem NATO-ova mehanizma za Ukrajinu, po Zelenskiju. Rekao je kako očekuje da će u listopadu osigurati ukupno 3,5 milijardi dolara.
Prve dvije pošiljke, vrijedne po 500 milijuna američkih dolara, "definitivno će uključivati" protuzračne projektile, rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare s predsjednicom Europskog parlamenta Robertom Metsolom u Kijevu.
