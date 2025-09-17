ZRAČNI NAPAD /

Uznemirujuća snimka: Bomba eksplodirala ljudima iznad glave dok su kupovali jaja

Foto: X/screenshot

Ozlijeđeno je nekoliko civila koji su se zatekli na ulicama, među njima tri žene u dobi od 51, 52 i 54 godine, kao i 89-godišnji muškarac

17.9.2025.
15:49
Erik Sečić
X/screenshot
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je objavio uznemirujuću snimku ruskog zračnog napada na centar Harkiva.

Na snimci se isprva vide ljudi na tržnici ispred štanda za prodaju jaja. Nakon toga čuje se jako zujanje, a neposredno nakon toga dolazi do eksplozije.

 

 

Ljudi na tržnici u panici su se razbježali dok se nebom izvijao gusti dim. 

Koristili kamikaze

U napadu je oštećen Krov upravne zgrade Nacionalnog farmaceutskog sveučilišta, a zaposlenici su kazali da su se tijekom napada sakrili u sklonište.

Ozlijeđeno je nekoliko civila koji su se zatekli na ulicama, među njima tri žene u dobi od 51, 52 i 54 godine, kao i 89-godišnji muškarac. Srećom, svi su stabilno. Vjeruje se da su Rusi u napadu koristili dronove kamikaze Geran-2, objavio je Kyiv Independent

"Gađali su zgrade sveučilišta. Nacionalno farmaceutsko sveučilište za Rusiju je tek meta. Ruske navođene zračne bombe i dalje zasipaju naselja u regijama Sumi, Harkiv i Donjeck. Napadi FPV dronovima nastavljaju se u Zaporiškoj oblasti. Herson je pod stalnom artiljerijskom paljbom", napisao je Zelenski u objavi i dodao da je niz brutalno raketni-topnički i zračnih napada zabilježen i u Zaporižju. 

UkrajinaRusijaVolodimir ZelenskiEksplozija
