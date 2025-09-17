Uznemirujuća snimka: Bomba eksplodirala ljudima iznad glave dok su kupovali jaja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u utorak je objavio uznemirujuću snimku ruskog zračnog napada na centar Harkiva.

Na snimci se isprva vide ljudi na tržnici ispred štanda za prodaju jaja. Nakon toga čuje se jako zujanje, a neposredno nakon toga dolazi do eksplozije.

A typical day for Russia, which, unfortunately, continues to avoid truly strong global pressure in response to prolonging the war.



At night, there was a series of brutal rocket artillery and aerial bomb strikes on Zaporizhzhia – against ordinary homes and city infrastructure.… pic.twitter.com/CblmPrPVhZ — Volodymyr Zelenskyy/Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 16, 2025

Ljudi na tržnici u panici su se razbježali dok se nebom izvijao gusti dim.

Koristili kamikaze

U napadu je oštećen Krov upravne zgrade Nacionalnog farmaceutskog sveučilišta, a zaposlenici su kazali da su se tijekom napada sakrili u sklonište.

Ozlijeđeno je nekoliko civila koji su se zatekli na ulicama, među njima tri žene u dobi od 51, 52 i 54 godine, kao i 89-godišnji muškarac. Srećom, svi su stabilno. Vjeruje se da su Rusi u napadu koristili dronove kamikaze Geran-2, objavio je Kyiv Independent.

"Gađali su zgrade sveučilišta. Nacionalno farmaceutsko sveučilište za Rusiju je tek meta. Ruske navođene zračne bombe i dalje zasipaju naselja u regijama Sumi, Harkiv i Donjeck. Napadi FPV dronovima nastavljaju se u Zaporiškoj oblasti. Herson je pod stalnom artiljerijskom paljbom", napisao je Zelenski u objavi i dodao da je niz brutalno raketni-topnički i zračnih napada zabilježen i u Zaporižju.

