Europa udarila na Izrael! Dva ministra na crnoj listi, a idu i sankcije: 'Cilj nije kazniti'

Europska komisija u srijedu je predložila obustavu sporazuma o slobodnoj trgovini za izraelsku robu zbog rata u Gazi, iako ta mjera trenutno nema dovoljnu potporu među državama članicama Europske unije da bi bila usvojena, javlja Reuters.

Visoka predstavnica Europske unije za vanjske politiku Kaja Kallas također je predstavila je paket mjera kojim Bruxelles prvi put izravno cilja izraelske dužnosnike i trgovinske odnose s tom zemljom. Razlog su nalazi o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava u Pojasu Gaze.

Prema planu Europske komisije, koji tek treba odobriti svih 27 država članica, na uvoz iz Izraela vrijedan oko 5,8 milijardi eura bit će uvedene dodatne carine. Istodobno bi na crnu listu EU-a trebala biti uvrštena dvojica istaknutih članova vlade Benjamina Netanyahua – ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben Gvir i ministar financija Bezalel Smotrich, obojica poznata po tvrdoj liniji prema Palestincima.

Carine na izraelsku robu

Predviđene mjere obuhvaćaju obustavu trgovinskih povlastica, što znači da će izraelska roba izgubiti povlašteni pristup tržištu Unije i biti podvrgnuta carinama poput onih iz trećih zemalja bez sporazuma o slobodnoj trgovini, kao i zamrzavanje bilateralne financijske pomoći od oko 20 milijuna eura namijenjene izraelskim institucijama i projektima.

Na konferenciji za novinare u Bruxellesu Kallas je naglasila kako se ne radi o kažnjavanju izraelske države, već o pokušaju da se popravi stanje u Gazi.

„Želim biti potpuno jasna. Cilj nije kazniti Izrael. Cilj je poboljšati humanitarnu situaciju u Gazi“, poručila je šefica europske diplomacije.

Ako mjere budu potvrđene, one bi značile najznačajniji zaokret u politici EU prema Izraelu od početka rata u Gazi, a ujedno i jasan signal nezadovoljstva europskih institucija razmjerom civilnih žrtava i razaranjima u toj enklavi.

