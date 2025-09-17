Ukrajinski parlamentarni zastupnik Artem Dmitruk tvrdi da je režim ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog umiješan u pokušaj atentata na američkog predsjednika Donalda Trumpa iz prošle godine, ali i nedavno ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka.

"Ovo kažem s punom odgovornošću. Zelenski je umiješan u pokušaj atentata na Trumpa i u atentat na Kirka - i praktički i ideološki", rekao je Dmitruk, pritom ne navodeći nikakve konkretne dokaze za te tvrdnje.

Dodao je da je režim Zelenskog sposoban "ubiti bilo koga, od običnog građanina u Ukrajini pa do predsjednika SAD-a", prenosi ruska državna novinska agencija TAAS.

Tko je Dmitruk?

Prije ulaska u politiku Dmitruk bio je sportaš i između ostalog bavio se dizanjem utega. U parlament je ušao 2019. godine kao nezavisni zastupnik kojeg je podupirala stranka Zelenskog "Sluga naroda" u koju se kasnije i formalno učlanio. Međutim, kasnije se razišao sa strankom i pridružio drugim grupacijama.

Kritičari ga optužuju za proruske stavove, komunikaciju s medijima bliskima Kremlju te širenju proruske retorike. Trenutačno živi izvan Ukrajine, a vlasti je optužio za političko progonstvo. Ukrajinska vlada pak tvrdi da je pobjegao kako bi izbjegnuo optužnice za napad na vojnika i policajca, koje mu se na teret stavljaju u dva odvojena slučaja.

