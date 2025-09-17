Jutros se formirao zabrinjavajući fenomen: Prijeti zastrašujući poremećaj, na udaru će biti milijuni

Tropska depresija eruptirala je na Atlantiku, a meteorolozi upozoravaju da bi se uskoro mogla pretvoriti u sljedeći imenovani uragan koji će zaprijetiti istočnoj obali SAD-a.

Američki centar za uragane objavio je da se Tropska depresija Sedam formirala oko 5 sati ujutro po istočnom vremenu, što je prvi korak prije nego što teški vremenski sustavi postanu imenovana oluja, piše Daily Mail.

Depresije su prva faza tropskog ciklona, ​​gdje se formira područje niskog tlaka s grmljavinskim olujama i relativno slabim vjetrovima.

Međutim, meteorolozi su rekli da se Sedam brzo pretvara u tropsku oluju, s vjetrovima od 56 kilometara na sat i koji jačaju, te da bi službeno mogla postati Gabrielle do srijede navečer.

Do vikenda - uragan

Dužnosnici NHC-a očekuju da će oluja doseći snagu uragana do ovog vikenda, s vjetrovima većim od 120 kilometara na sat.

Rani modeli putanje tropske depresije pokazuju da bi se sljedeći tjedan mogla kretati prema istočnoj obali, prijeteći nekoliko država vjetrom i kišom snage uragana.

Vodeći stručnjak za uragane AccuWeathera, Alex DaSilva, upozorio je da se depresija trenutno kreće u područje Atlantika koje ima "nisko smicanje vjetra i povećanu vlažnost srednje razine".

To znači da će oluja imati idealno vrijeme za formiranje fokusiranije i organiziranije strukture, kakva se vidi kod većine divovskih tropskih ciklona. Nizak smicaj vjetra u središnjem Atlantiku smanjuje udare vjetra koji mogu oslabiti oluje i razbiti njihovu strukturu.

U međuvremenu, očekuje se da će povećana vlažnost na srednjim etažama, otprilike 1500 do 6000 metara iznad oceana, osigurati dovoljno "goriva" za pojačavanje grmljavinske oluje u depresiji.

Sve to pomaže u stvaranju snažnih, uzlaznih zračnih struja potrebnih da vremenski sustav razvije čvrstu jezgru i pretvori se u tropsku oluju, a na kraju i u uragan.

Ne znaju još gdje će krenuti

Trenutni tragovi oluja otkrili su da bi uragan Gabrielle mogao ugroziti Bermude do ranog ponedjeljka ujutro, prije nego što se potencijalno uputi prema istočnoj obali.

Međutim, neki modeli predviđaju da bi se Gabrielle mogao okrenuti od SAD-a i spiralno probiti dublje u Atlantik.

"Upravljačke struje će voditi depresiju uglavnom sjeverno od Kariba i dalje od SAD-a“, predvidio je DaSilva u izjavi za AccuWeather.

Unatoč ranoj pozitivnosti, većina modela za rastuću oluju još uvijek je nestabilna i konačan put ostaje neizvjestan.

Kada se Gabrielle formira ovog tjedna, prekinut će se povijesno zatišje u tropskoj aktivnosti koje nije viđeno u 33 godine. Ove godine u Atlantiku nije bilo imenovane oluje otkako je tropska oluja Fernand nestala 29. kolovoza.

Posljednji put je postojao ovoliki razmak između imenovanih oluja tijekom vrhunca sezone uragana na Atlantiku 1992. godine.

Međutim, taj veliki prekid između oluja dogodio se nakon što je razorni uragan Andrew kategorije 5 udario u Floridu 24. kolovoza te godine.

Ako Gabriellein put odvede prema SAD-u, mogao bi biti prvi uragan koji će pogoditi istočnu obalu od uragana Milton u listopadu 2024.

Prethodne prognoze Nacionalne uprave za oceane i atmosferu (NOAA) predviđale su "iznadprosječnu" sezonu uragana s više imenovanih oluja nego što ih je bilo 2024., kada je zabilježeno 18 takvih oluja.

Sezona traje od 1. lipnja do kraja studenog svake godine.

