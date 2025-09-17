Izrael žestoko udario na Gazu, reakcija arapskih zemalja je znakovita: Evo zašto šute

Izrael je 9. rujna izvršio napad na sastanak čelnika Hamasa u katarskoj Dohi. Čelnici Arapske lige i Organizacije islamske suradnje okupili su se nakon toga u istome gradu kako bi dali podršku toj zemlji. Po završetku samita, izdali su opširno priopćenje kojim osuđuju Izrael i potvrđuju solidarnost s Katarom.

Nekoliko dana kasnije, Izrael je - 16. rujna - pokrenuo kopnenu ofenzivu na Gaza City. Izraelska vojska prije toga uputila je na arapskom upozorenje stanovnicima da hitno napuste grad.

Reakcija arapskih zemalja je izostala.

Iako su Katar, Saudijska Arabija i Ujedinjeni Arapski Emirati, postigli ogromne korake, čini se kako nisu u stanju ili voljne učiniti išta kako bi izvršile pritisak na Izrael i SAD da okončaju rat u Gazi, primjećuje u svojoj analizi CNN koji podsjeća na sličan scenarij s drugačijih ishodom u prošlom stoljeću.

Naftni embargo

Prije pedesetak godina, naime, ministri nafte zemalja članica OPEC-a sastali u Kuvajtu dok je bjesnio rat između Izraela, Sirije i Egipta, a svijet bio na rubu nuklearnog rata između SAD-a i Sovjetskog saveza.

Ministri su tada, predvođeni Saudijskom Arabijom, odlučili smanjiti proizvodnju nafte i uvesti izvozna ograničenja SAD-u i drugim državama koje podržavaju Izrael i njegove ratne napore. Bio je to početak arapskog naftnog embarga koji je pomogao gurnuti zapadna gospodarstva u recesiju.

Rat, koji je započeo 6. listopada 1973. koordiniranim napadom Egipta i Sirije na izraelske trupe koje su okupirale egipatski Sinajski poluotok i sirijsku Golansku visoravan, završio je nakon 19 dana. Naftno oružje OPEC-a odigralo je ulogu u ubrzavanju koraka prema prekidu vatre.

Cijena suzdržanosti

Za razliku od tog događaja, danas - dok Izrael pojačava svoj prodor u Gazu, a komisija UN-a utvrđuje da Izrael čini genocid u Gazi - iste one zemlje koje su 1973. SAD-u naplatile visoku cijenu za podršku Izraelu, uglavnom su pasivne.

Ironično, ova suzdržanost nije ih poštedjela. SAD je 2022. proglasio Katar glavnim saveznikom izvan NATO-a, a zemlja je domaćin najveće američke zračne baze na Bliskom istoku. Iste one koju je Iran 'simbolično' gađao ove godine, nakon što je SAD bombardirao iranska nuklearna postrojenja.

(Ne)realna očekivanja

Posljednji sastanak u Dohi sažeo je glavni tajnik Vijeća za suradnju Zaljevskih zemalja, Jasem Mohamed AlBudaiwiovim riječima: "Mi očekujemo da će naši strateški partneri u Sjedinjenim Državama iskoristiti svoj utjecaj na Izrael kako bi zaustavio ovo ponašanje." SAD "imaju prednost i utjecaj na Izrael i krajnje je vrijeme da se ta prednost i utjecaj iskoriste".

Pitanje je, koliko je to očekivanje realno. Američki predsjednik Donald Trump je početkom kolovoza u šali rekao da je "na Izraelu" što će učiniti u Gazi. Uoči izraelske kopnene ofenzive u Gazi, rekao je da nije znao za izraelski napad na Katar. Dan kasnije, izraelske snage započele su kopnene operacije u gradu Gazi.

POGLEDAJTE VIDEO Prvo udari iz zraka, a onda su ušli tenkovi: 'Na rođakinju je pao betonski blok, možda ćemo ju morati ostaviti'