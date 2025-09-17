Osumnjičenik upucao pet policajaca pa presudio sebi, pokušali mu uručiti nalog

Pet američkih policajaca je navodno upucano dok su pokušali uručiti nalog za uhićenje u ruralnom području Pennsylvanije.

Navodni osumnjičenik otvorio je vatru na policajce oko cesta Haar i Emig u općini North Codorus nešto poslije 14 sati danas, po lokalnom vremenu, prenosi Metro.co.uk.

Trojica policajaca iz regionalne policijske uprave Sjevernog Yorka su u teškom stanju, a jedan je u kritičnom stanju, rekli su izvori za novinsku agenciju.

Vjeruje se da je navodni osumnjičenik mrtav od samonanesene rane iz vatrenog oružja, rekli su izvori.

