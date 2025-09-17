Osumnjičenik upucao pet policajaca pa presudio sebi, pokušali mu uručiti nalog
Vjeruje se da je navodni osumnjičenik mrtav od samonanesene rane iz vatrenog oružja, rekli su izvori
Pet američkih policajaca je navodno upucano dok su pokušali uručiti nalog za uhićenje u ruralnom području Pennsylvanije.
Navodni osumnjičenik otvorio je vatru na policajce oko cesta Haar i Emig u općini North Codorus nešto poslije 14 sati danas, po lokalnom vremenu, prenosi Metro.co.uk.
Trojica policajaca iz regionalne policijske uprave Sjevernog Yorka su u teškom stanju, a jedan je u kritičnom stanju, rekli su izvori za novinsku agenciju.
Vjeruje se da je navodni osumnjičenik mrtav od samonanesene rane iz vatrenog oružja, rekli su izvori.
