KSW 110 stiže na Voyo: Poljak i Rus u epskoj glavnoj borbi

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

borbena večer /

Borilački spektakl KSW 110 održava se u subotu, 20. rujna, a gledatelji će ga moći pratiti uživo putem platforme VOYO. Glavna borba večeri donosi dvoboj koji već sada izaziva veliko zanimanje poljski borac Andrzej Grzebyk (22-7) ukrstit će snage s opasnim Rusom Muslimom Tulshaevim (13-3).

Riječ je o uzbudljivom obračunu u catchweight kategoriji do 80 kilograma, u kojem će se sučeliti borci poznati po agresivnom stilu i sposobnosti da borbu završe prije isteka vremena. Očekuje se žestok ritam i pravi test izdržljivosti obojice.

Uz glavnu borbu, publika će moći uživati i u bogatom programu na rasporedu su dvoboji Tymoteusza Łopaczyka protiv Madarsa Fleminasa, Sergiusza Zająca protiv Mariusza Książkiewicza, te Szymona Bajora protiv Ricarda Prasela, uz još niz atraktivnih mečeva koji jamče vrhunsku atmosferu.

KSW je i ovoga puta pripremio vrhunski program za ljubitelje MMA-a, a KSW 110 obećava večer punu uzbuđenja, adrenalina i borbi koje će se dugo pamtiti.

Prijenos borilačkog spektakla pratite u subotu, 20. rujna, ekskluzivno na platformi Voyo.