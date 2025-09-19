Hrvatski borac doznao protivnika: Delija u glavnoj borbi večeri protiv paklenog borca

Ante Delija neće dugo čekati na svoj povratak u UFC-ov kavez. Hrvatski teškaš saznao je protivnika za svoj drugi nastup pod najjačim svjetskim svjetlima, a odmah je dobio i glavnu borbu večeri.

Delija će 1. studenoga u UFC Apexu u Nevadi ući u oktogon protiv iskusnog Walda Cortesa-Acoste (33) iz Dominikanske Republike. Bit će to dvoboj šestog i desetog izazivača teške kategorije, pa je jasno koliko pobjeda može značiti jer bi trijumf Deliji otvorio vrata ulaska u sam vrh izazivača prvaka i njegovog bliskog prijatelja Toma Aspinalla.

Croatia, show Big Ante some love 🗣️ ❤️ #UFCVegas110



🇩🇴 Waldo Cortes-Acosta vs Ante Delija 🇭🇷 pic.twitter.com/BNvtl5CfXn — UFC Europe (@UFCEurope) September 19, 2025

Tko je Waldo Cortes-Acosta?

Acosta je opasan protivnik s impresivnim rezimeom. U dosadašnjoj karijeri skupio je 14 pobjeda i samo dva poraza, od čega je polovicu trijumfa ostvario nokautom. Zanimljivo, nikada nije izgubio prekidom, što ga čini posebno tvrdim suparnikom. U kavezu se ističe i fizičkim predispozicijama jer visok je 193 centimetra, težak 120 kilograma, a raspon ruku mu iznosi gotovo dva metra.

U UFC-u je već ostavio trag: upisao je šest pobjeda, svladao imena poput Andreija Arlovskog, Sergeja Spivaka i Ryana Spanna, dok su ga uspjeli zaustaviti samo Marcos Rogerio de Lima i Sergej Pavlovič. Upravo mu je ruski nokauter u kolovozu nanio drugi poraz karijere i prekinuo niz od pet pobjeda.

Acosta je ranije bio prvak LFA organizacije, a ulazak u UFC osigurao je preko Dana White’s Contender Seriesa. Njegov borilački životopis jasno govori da se radi o ozbiljnom protivniku, no hrvatski borac vjeruje da može još jednom izaći kao pobjednik i potvrditi svoj status jednog od najopasnijih teškaša Europe.

