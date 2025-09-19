PAVLIČEK OTKRIO DETALJE /

Pogledajte kako je izgledao aktualni sat vukovarskog Gradskog vijeća

Na aktualnom satu vukovarskog Gradskog vijeća niz pitanja za gradonačelnika Marijana Pavličeka. Najvažnija o stanju financija, kreditnom zaduženju, odustajanju od projekta izgradnje Ekonomske škole i ukidanju besplatnih vrtića.

Na poteze aktualnog gradonačelnika Pavličeka, reagirao je i bivši gradonačelnik Ivan Penava. U gradsku vijećnicu na prvi aktualni sat Gradskog vijeća gradonačelnik Vukovara ušao je sa smiješkom, ali se i iznenadio interesom medija. "Ni u Saboru nema toliko novinara", rekao je Pavliček. 

Više u prilogu reportera RTL-a Danas Bojana Uranjeka 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
19.9.2025.
20:41
RTL Danas
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx