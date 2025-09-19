Pogledajte kako je izgledao aktualni sat vukovarskog Gradskog vijeća

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

PAVLIČEK OTKRIO DETALJE /

Na aktualnom satu vukovarskog Gradskog vijeća niz pitanja za gradonačelnika Marijana Pavličeka. Najvažnija o stanju financija, kreditnom zaduženju, odustajanju od projekta izgradnje Ekonomske škole i ukidanju besplatnih vrtića.

Na poteze aktualnog gradonačelnika Pavličeka, reagirao je i bivši gradonačelnik Ivan Penava. U gradsku vijećnicu na prvi aktualni sat Gradskog vijeća gradonačelnik Vukovara ušao je sa smiješkom, ali se i iznenadio interesom medija. "Ni u Saboru nema toliko novinara", rekao je Pavliček.

