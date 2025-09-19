Profesor otkrio vlada li u Hrvatskoj nestašica jaja

PRAVA AKCIJA /
Riječki školarci i ronioci čistili obalu i more od smeća: Pogledajte jesu li uspjeli
Posljednjih dana u medijima se piše o nestašici jaja u Hrvatskoj.
Prazne police u nekim trgovinama zabrinule su građane, drugi se žale da nema domaćih. RTL Danas potražio je odgovore. Profesor Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu objašnjava da je riječ o uobičajenom ciklusu te da će jaja biti dovoljno, posebno kada su najtraženija - u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.
Više u videu