DOBILI SMO ODGOVORE /

Profesor otkrio vlada li u Hrvatskoj nestašica jaja

Posljednjih dana u medijima se piše o nestašici jaja u Hrvatskoj.

Prazne police u nekim trgovinama zabrinule su građane, drugi se žale da nema domaćih. RTL Danas potražio je odgovore. Profesor Zlatko Janječić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu objašnjava da je riječ o uobičajenom ciklusu te da će jaja biti dovoljno, posebno kada su najtraženija - u vrijeme božićno-novogodišnjih blagdana.

19.9.2025.
21:42
RTL Danas
