Novi udar na džepove umirovljenika. Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije, a razlog su kažu veći troškovi, prije svega povećanje plaća zaposlenika. Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko.

Poskupljenje od čak 60 posto već su najavili Domovi za starije Sisak i Petrinja. Za nove korisnike već od listopada, dok će postojeći veće cijene smještaja plaćati početkom nove godine.