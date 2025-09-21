'POSKUPLJUJU TROŠKOVI' /

Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije

Novi udar na džepove umirovljenika. Diljem Hrvatske skuplji smještaj najavljuju domovi za starije, a razlog su kažu veći troškovi, prije svega povećanje plaća zaposlenika. Provjerili smo u kojim županijama domovi za starije poskupljuju i koliko.

Poskupljenje od čak 60 posto već su najavili Domovi za starije Sisak i Petrinja. Za nove korisnike već od listopada, dok će postojeći veće cijene smještaja plaćati početkom nove godine.

21.9.2025.
19:49
