Na današnji dan: Ikona jugoslavenske kinematografije skončala u bijedi kao teška ovisnica o heroinu

Danas se obilježava godišnjica smrti Sonje Savić, jedne od najposebnijih i najoriginalnijih glumica bivše Jugoslavije i Srbije, čiji je život završio tragično, ali čije nasljeđe i dalje snažno odjekuje u kinematografiji i kulturi.

Sonja Savić rođena je 15. rujna 1961. u Čačku. Odrasla je u selu Donja Gorevnica, u obitelji sudaca i inženjera, a vrlo rano pokazala je sklonost prema umjetnosti – bavila se baletom i glumila u amaterskim kazalištima. Studirala je na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje je diplomirala 1982. godine, a na filmskom platnu debitirala je još tijekom studija, u filmu "Leptirov oblak" (1977).

Ubrzo je postala jedno od prepoznatljivih lica jugoslavenskog filma. Kultne uloge ostvarila je u filmovima "Šećerna vodica", "Davitelj protiv davitelja", "Život je lep", "Balkanski špijun", "Una", "Mi nismo anđeli" i mnogim drugima. Za ulogu u filmu "Život je lep" nagrađena je na venecijanskom festivalu. Njena gluma bila je snažna, originalna, često na rubu eksperimenta, a publiku je osvajala svojom autentičnošću, promuklim glasom i neustrašivim stavom prema umjetnosti i društvu.

Život je nije mazio

Iako je bila izuzetno talentirana, njezin privatni život bio je obilježen tugom i usamljenošću. Živjela je povučeno, često u teškim materijalnim uvjetima, okrenuta alternativnoj umjetnosti i eksperimentalnom stvaralaštvu.

Dana 23. rujna 2008. godine pronađena je mrtva u svom beogradskom stanu u 47. godini života. Prema službenim informacijama, uzrok smrti bilo je predoziranje heroinom.

Sonja Savić i danas ostaje simbol glumice koja je živjela umjetnost u potpunosti, bez kompromisa i kalkulacija. Njene uloge dio su kulturne baštine, a njezina životna priča podsjetnik je na tanku liniju između slave i usamljenosti, genija i autodestrukcije. U rodnom Čačku danas postoji spomen-kuća posvećena njenom životu i radu, a filmski festivali i retrospektive i dalje čuvaju uspomenu na njenu jedinstvenu pojavu na filmu i sceni.

